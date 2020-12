SP: 'Haal runderen weg uit met dioxine vervuilde uiterwaarden'

De grote grazers in de uiterwaarden van grote rivieren moeten worden verplaatst, vindt de Gelderse SP. In augustus bleek dat in het vlees van de dieren hoge concentraties dioxine zat. De SP wil dat de provincie beter onderzoek doet.

Veel dioxine

Het vlees van runderen die onder andere langs de Waal staan, werd verkocht als ‘oervlees’, maar die verkoop werd in augustus stilgelegd. De gezamenlijke onderzoeksredactie van De Gelderlander, De Stentor en Tubantia trof namelijk opvallend hoge doses van de giftige stof dioxine aan in het vlees.

Al langer is bekend dat er dioxine in de grond zit, maar de verspreiding gaat sneller dan verwacht. Voor de SP is de limiet bereikt. Fractievoorzitter Carla Claassen: “Het gaat om de gezondheid van mens en dier. Hoge concentraties dioxine kunnen ziektes als kanker veroorzaken.”

'Onverantwoord'

De partij vindt het onverantwoord om grazers te vestigen op een plek waarvan bekend is dat er dioxine in de grond zit. Daarom moet er met terreinbeheerders van gebieden waar veel dioxine in de grond zit worden afgesproken dat de aanwezige dieren ergens anders gevestigd worden.

De provincie zou beter onderzoek moeten doen, aangezien het eerdere onderzoek slechts een steekproef was. De SP wil antwoord op verschillende vragen: “waar zit allemaal dioxine in de grond en in de grazerspopulatie, hoe is die daar terecht gekomen en wat gaan we daaraan doen? Is de gezondheid van mens of dier in gevaar?”