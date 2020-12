Ontvang een kerstkok aan de deur of kook voor een ander

Gelderland Helpt, Oene, Word of ontvang een kerstkok aan de deur

Sinds 2010 organiseert een ondernemende groep vrijwilligers met Stichting Present op Tweede Kerstdag een gezellig samenzijn voor een groep van circa 60 gasten. Covid-19 maakt dat dit jaar onmogelijk op de manier zoals we dat zijn gewend, maar dat weerhoudt de vrijwilligers er niet van niets te organiseren.

Kerstmeteenmissie.nl verbindt kerstkoks met mensen die om uiteenlopende redenen zich hebben aangemeld als gast. Op 26 december 2020 ontvangt u dan een maaltijd of kookt u voor iemand die zich bij ons heeft aangemeld. Op deze wijze hopen wij dat Kerst 2020 voor iedereen een fijn en waardig moment mag worden.

Kerstkok

Wil jij graag alleen, met je partner of als gezin iets betekenen voor je naasten? Vind je het misschien lastig waar te beginnen? Vind je het leuk een bestaand kerstinitiatief te helpen? Of vind je het leuk om tijdens kerst een portie extra te koken voor iemand uit je omgeving? Word dan Kerst kok en bereid tijdens Tweede Kerstdag gewoon in je eigen keuken, één of meerdere warme maaltijden voor oudere, eenzame of hulpbehoevende mensen of families! Wij matchen je met iemand uit jouw buurt en helpen je met praktische zaken rondom bezorging, een aanvullend kerstpakket en overige vragen.

Gast

Zit jij alleen met kerst en/of heb je niet de mogelijkheid dit met iemand of je gezin te vieren met een warme maaltijd? Of ken je iemand die met kerst graag een kerstmaaltijd van één van onze koks zou willen ontvangen? Laat het ons dan weten.

Kerstpakket doneren

Geef je kerstpakket een tweede kans: Het inleveren van uw kerstpakket is daarnaast ook een manier om ons te helpen. Wil jij je kerstpakket doorgeven aan iemand die het beter kan gebruiken? Dan mag u dit uiterlijk tot en met woensdag 23 december 16:00 uur inleveren bij Van Triest- Home Made By, aan de Dorpsstraat 47 in Vaassen, of bij de Zorgboerderij van Zwier van der Weerd in Oene, Hogestraat 5. Wij zorgen dan dat iedere gast via de kok naast de maaltijd ook een kerstpakket aangeboden krijgt.

Het initiatief is (vooralsnog) voor de omgeving Apeldoorn/Epe. Woont u ergens anders in de provincie, dan kunt u ook reageren. Wellicht kunt u toch gekoppeld worden.

Aanmelden als Kerst kok of gast kan tot en met uiterlijk maandag 21 december. Reageer hieronder.

