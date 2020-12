Erik Land nieuw raadslid Algemeen Belang Elburg

"Als Algemeen Belang zijn we blij met de toetreding van Erik Land tot onze fractie", zegt fractievoorzitter Agaath de Weerd: "Erik is voor ons geen nieuweling. We hebben hem leren kennen als bestuurslid van Algemeen Belang en we maken ook nu al veelvuldig gebruik van zijn kwaliteiten en enthousiaste inzet. Zeker ook zijn kritische blik maakt dat we steeds weer opnieuw onze koers scherp in de gaten houden en waar nodig bijstellen. Met de komst van Erik (27 jaar) is er een mooi evenwicht binnen de fractie en een goede verdeling van taken. Erik zal zich samen met Liesbeth inzetten voor de thema’s die te maken hebben met de Maatschappelijke Ontwikkeling."

Naast zijn raadswerk is Erik (nog één maand) actief in het onderwijs in de gemeente Elburg. Daar geeft hij les op basisschool Het Octaaf. Op 1 januari 2021 begint Erik met een nieuwe baan als directeur van de Prinses Beatrixschool in De Glind (Barneveld).

De beëdiging van Land zal plaatsvinden tijdens de raadsvergadering van maandag 14 december. Algemeen Belang is sinds 1974 actief in de gemeentelijke politiek en zit met vier raadsleden in de raad.