Beleef een muzikale kerst met het Kerstconcert

Ook dit jaar kan je weer genieten van een muzikale kerst, met het enige echte Omroep Gelderland Kerstconcert. Op eerste kerstdag brengen diverse artiesten je in de kerstsfeer, van Clean Pete en Lisa Loïs tot The Bach Orchestra met Jan Vayne.

In de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg presenteert Irene ten Voorde dit unieke kerstconcert. Ze blikt terug op het afgelopen jaar aan de hand van persoonlijke kerstverhalen.

Artiesten

Er treden allerlei Gelderse artiesten op. Zo luister je naar de muziek van het Nederlands popduo Clean Pete met gitarist Anne Soldaat, naar de gitaarklanken van Jay-P, en zingt Lisa Loïs samen met The Voice-winnaar Dennis van Aarssen.

Geniet van het gospelkoor G-Roots met solist Sharon Kips, luister naar het koperkwintet van het Orkest Koninklijke Marechaussee en jonge organist Michaël Verniers treedt op samen met trompetduo Arjan en Edith Post.

Ook The Bach Orchestra of the Netherlands onder leiding van Pieter Jan Leusink is present, met sopraan Olga Zinovieva en pianist Jan Vayne. Helaas is er dit jaar geen publiek bij het concert aanwezig vanwege corona.

Het Kerstconcert is op eerste kerstdag volledig te zien om 12.30 en 15.30 uur op TV Gelderland. Vanaf 17.20 uur wordt het concert om en om in twee delen uitgezonden (ieder uur herhaald).

Op zondag 20 december is het Kerstconcert ook te horen op Radio Gelderland, tussen 07.00 en 10.00 uur tijdens het programma Zin in Zondag. Of kijk het kerstconcert terug via Uitzending Gemist.