Gemeente Nijmegen probeert 50 tijdelijke ateliers te realiseren

De gemeente probeert om in 2021 zo’n vijftig tijdelijke ateliers voor een periode van één tot drie jaar te realiseren voor kunstenaars die moeten vertrekken uit hun huidige atelier. Dat zegt wethouder Noël Vergunst (GroenLinks), die daarmee reageert op de onrust die ontstaan is onder 100 tot 150 kunstenaars die binnenkort niet meer over hun huidige atelierruimte kunnen beschikken. Zekerheid kan aan niemand geboden worden, benadrukt de wethouder.

Woningbouw

De reden dat er de komende veel kunstenaars en andere ondernemers uit hun werkruimte moeten, is het feit dat het leegstaand vastgoed waar zij gebruik van gaan maken, ontwikkeld wordt. “We hebben te maken met een flinke woningbouwopgave”, zegt Vergunst. “Om daar woningen te realiseren, moet dat vastgoed leeg opgeleverd worden. Daarbij willen we tempo maken door die locaties zo snel mogelijk te ontwikkelen.”

'Er is niet genoeg ruimte voor iedereen'

De wethouder onderschrijft het belang van kunst en kunstenaars voor Nijmegen, maar kan kort zijn over de vraag of er wel voldoende atelieruimte beschikbaar is in Nijmegen. “Dat is niet het geval. We hebben al jaren te maken met een wachtlijst. Voor 2016 had Nijmegen er niet eens beleid op. Ik maak me net als u heel veel zorgen, er is echt wat aan de hand. Maar met het beleid dat toen gesteld is, zitten we nu wel op koers wat betreft de toewijzing van atelierruimte aan kunstenaars. De doorstroom is de crux. Het lukt ons niet om kunstenaars die al langere tijd tegen lage tarieven van atelierruimte gebruikmaken naar atelierruimte voor marktconforme prijzen te verhuizen.”

Tijdelijke oplossingen

De gemeente gaat op zoek naar ruimte in eigen leegstaand vastgoed waar in de loop van 2021 ongeveer 50 tijdelijke ateliers gerealiseerd kunnen worden. “Dat betreft bijvoorbeeld het Belastingkantoor. Het zal gaan om tijdelijke ruimte voor een periode van één tot drie jaar. Daarnaast zijn we bezig met een actieplan voor de binnenstad, waarbij er de mogelijkheid kan ontstaan voor tijdelijke atelierruimte en expositieruimte in leegstaande winkelplanden.” Zekerheid dat er voor iedereen een plek is, kan de wethouder niet geven. “Het blijft de komende tijd spannend. Ik kan enkel de druk verlichten met tijdelijke oplossingen.”

Permanente ateliers

Permanente plekken voor kunstenaars moeten door andere partijen, zoals SLAK, gerealiseerd worden, zegt Vergunst. “Dat willen zij zelf ook en daarom faciliteren wij hen ook daarin. Voor de Vasim worden er de komende weken gesprekken gehouden met de ondernemers die daar in de toekomst willen huren. Zo’n 90 procent van de huidige bezetting zal daar ruimte kunnen huren. Bij de Honig komen meer permanente plekken en in de NYMA worden tijdelijke ateliers gerealiseerd die mogelijk kunnen doorgroeien naar permanente plekken. Verder blijven we zoek naar andere mogelijke locaties waar permanente ateliers kunnen worden gerealiseerd.”

'Ontevreden over Villa Nova'

Wijkcentrum Villa Nova in de Wolfskuil zou een permanente plek voor kunstenaars gaan worden, maar ook die atelierruimte verdwijnt. “Ik ben ontevreden over hoe dat gegaan is”, vertelt Vergunst. “Het plan om daar permanente atelierruimte te realiseren is niet gelukt. We zijn te lang bezig geweest om te onderzoeken hoe we die ruimte daarvoor konden opknappen en wat dat zou moeten kosten. Dat bleek veel te duur te worden en gaat dus niet lukken.” Voor het pand is nog geen definitieve invulling gevonden, maar er wordt onderzocht of er een buurtzorghuis van gemaakt kan worden.

Wankele pijlers

Raadsleden werden naar eigen zeggen overstelpt met 'schrikbarende' berichten van kunstenaars in de stad en zijn nog lang niet gerustgesteld. “Er dreigt een kaalslag”, zegt Jasper Konijnenbelt (PvdA). “Dit terwijl kunstenaars een belangrijke voedingsbodem bieden voor de stad. Mensen hebben een fatsoenlijk alternatief nodig. Ik maak me er wel zorgen over hoe behulpzaam zo’n korte, tijdelijke oplossing gaat zijn.” Het relatief jonge atelierbeleid van de gemeente is ‘op wankele pijlers gebaseerd’, vindt Rosalie Thomassen (Stadspartij Nijmegen): “Het is tijd om het beleid te herzien en vooral de doorstroom beter uit te werken. Ik heb er geen vertrouwen dat de wachtlijsten voor atelierruimte anders gaan slinken in de komende jaren.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7