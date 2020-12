Midwinterhoorn schalt 'gewoon' over land

“We kunnen gelukkig tot en met 6 januari iedere zondag spelen bij Het Montferland”, aldus de opgeluchte voorzitter van de ’s-Heerenbergse vereniging. “Het is lastig met het coronavirus, omdat we niet meer binnen mogen oefenen. Het spelen kan wel, want dat doen we buiten. Dat is minder eng.” Zelf richtte de 73-jarige Jansen dertig jaar geleden de midwinterhoornvereniging op in de kasteelstad. Inmiddels zijn er 36 leden, die dit jaar in coronatijd op pad gaan. Ondanks zijn leeftijd is Jansen nog lang niet van plan om te stoppen. Sterker nog, hij merkt dat er jonge aanwas is voor zijn vereniging. Ook vrouwen uit de omgeving ’s-Heerenberg hebben zich bij hen aangesloten. “Zelfs een vrouwelijk lid uit Nijmegen, dat is dicht bij de Achterhoek”, zegt Jansen met een knipoog.



Volgens Ton Lukassen, voorzitter van Midwinterhoorngroep De Huttepiepen uit Ulft, is het aantal optredens dit jaar minimaal door het coronavirus. “Normaal hebben we onze wandeling in de Oude IJsselstreek en staan we op tal van kerstvieringen”, zegt Lukassen. “Individueel zijn we nog voor een paar optredens geboekt, maar dat is het dan ook.” Toch is hij niet bang dat het excentrieke geschal van de midwinterhoorn dit jaar niet over het Achterhoekse land galmt: “Corona of niet. De midwinterhoorn schalt sowieso.”





