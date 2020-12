NEC had al tweede kunnen staan

Vorig seizoen werd met 2-0 verloren en het seizoen daarvoor werd het 2-2. In 2018 verspeelde NEC door een 3-3 gelijkspel de kans op rechtstreekse promotie. En eerder in 2010 werd voor de beker met 4-3 verloren. "Dordrecht heeft het de laatste twee weken uitstekend gedaan", weet trainer Rogier Meijer. "Ze spelen laag en veel doen in de omschakeling. Daar moeten we goed op inspelen."

Vorig seizoen werd het 2-0 voor Dordrecht Foto: Omroep Gelderland

Afgelopen zondag was ook een sof voor NEC, toen met 2-2 gelijk werd gespeeld tegen laagvlieger FC Den Bosch. Het puntenverlies ontstond door defensieve flaters, maar er werden ook flink wat kansen verprutst. Daarom staat NEC nu vierde met zes punten achterstand op een promotieplek.

"Ja, dat is niet meer terug te draaien", vindt Meijer. "Als je achteraf alles gaat bekijken en berekenen, dan hadden we er al bij kunnen staan. Maar de resultaten zijn niet slecht, we hebben al tien wedstrijden niet meer verloren."

Derde assistent

En als de trainer ergens over twijfelt, kan hij altijd nog advies vragen aan Frans Hendriks, de sponsor van de eeuw bij NEC. Vandaag werd hij 75 jaar. "Ja, je hebt vandaag gezien aan alle reacties wat Frans voor de club betekent. Hij is ook mijn derde assistent, want hij geeft me altijd tips. Nu ook, maar dat hou ik even tussen Frans en mij. Mocht het morgen gelukt zijn, dan kom ik erop terug."

Frans Hendriks, de derde assistent Foto: Omroep Gelderland

Niet veel wijzigingen

De Nijmegenaren kunnen niet beschikken over Thomas Beekman, die hersteld van een knieblessure, en Mathias De Wolf. De Belg traint wel mee, maar is nog niet wedstrijdfit.

Mathias De Wolf (rechts) naast Thomas Beekman van NEC Foto: Omroep Gelderland

Joep van der Sluijs ontbrak vrijdag op de training vanwege een lichte blessure. De verwachting is dat er niet veel zal veranderen in de basiself.

Vermoedelijke opstelling:

Alblas; van Rooij, van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan, Vet, Bruijn, Sellouf; Janga, Okita