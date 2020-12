De Graafschap wil niet worden weggetikt door Jong Ajax

De Amsterdamse talenten hebben voetballend waarschijnlijk meer in huis dan de thuisploeg. Al is altijd onduidelijk in welke samenstelling Jong Ajax zal spelen. Talenten als Lassina Traoré, Brian Brobbey en Jurgen Ekkelenkamp hebben de overstap naar de A-selectie gemaakt en zijn er vrijwel zeker niet bij in Doetinchem. Maar er blijft genoeg over. De spelers van De Graafschap moeten zien te voorkomen dat ze worden weggetikt, het is zaak om de duels te zoeken, laat trainer Mike Snoei weten.

Afwezigen

De Graafschap heeft zelf ook de nodige problemen. Mo Hamdaoui is nog niet hersteld van de hamstringblessure die hij opliep tegen FC Eindhoven. En ook Jordy Tutuarima ontbreekt al weken.

Mo Hamdaoui kampt met een hamstringblessure Foto: Omroep Gelderland

Verder is de selectie opnieuw getroffen door een corona-besmetting. Doelman Rody de Boer ontbrak daarom de laatste twee wedstrijden. Maar hij traint inmiddels weer mee, alleen is het nog wachten op een negatieve test. Als hij niet kan spelen, staat Nick van den Dam opnieuw onder de lat.

Testen

Joey Konings zou ook besmet zijn, de aanvaller ontbrak daarom in de selectie tegen MVV. En er zijn nog meer twijfelgevallen vanwege corona. Johnatan Opoku was er ook niet bij in Limburg, maar dat was vanwege een blessure. Hij is volgens trainer Mike Snoei weer op de weg terug. . "De testen blijven spannend. We zijn woensdag getest, de resultaten komen vanavond. Hopelijk krijgen we dan wat jongens terug", aldus Snoei.

Overklast

De Graafschap won vorig seizoen met veel moeite van Jong Ajax. Het werd na een 2-0 achterstand toch nog 3-2 op De Vijverberg. Twee seizoenen daarvoor werd De Graafschap overklast en won Jong Ajax met 4-2 in Doetinchem.

Vermoedelijke opstelling

De Boer (Van den Dam); Lelieveld, van Heertum, van de Pavert, Baas; Dekker, Schuurman, Lieftink; Verbeek, Seuntjens, van Mieghem.