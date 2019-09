Hoogleraar Kromhout benoemd tot ridder

Daan Kromhout is bij zijn afscheid als hoogleraar volksgezondheidsonderzoek aan de Wageningen University benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Burgemeester Rob Metz van Soest, de woonplaats van Kromhout, speldde hem de onderscheiding op.

Kromhout (1950) was lange tijd hoogleraar in Wageningen. Daarnaast is hij sinds 2005 vicevoorzitter van de Gezondheidsraad. Ook was hij verbonden aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Hij publiceerde regelmatig in invloedrijke wetenschappelijke tijdschriften zoals The Lancet. Ook ontving hij diverse binnen- en buitenlandse prijzen voor zijn onderzoeken.

De Orde van de Nederlandse Leeuw is een van de oudste en hoogste Nederlandse civiele orden. Koning Willem I stelde de ridderorde in 1815 in.

Foto: Daan Kromhout