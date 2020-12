Plan Stadstheater Arnhem mag doorgaan voor 73 miljoen

Wethouder Hans de Vroome mag door met zijn plannen om het Arnhemse Stadstheater te vernieuwen en daarin ook toneelgroep Oostpool en dansgezelschap Introdans te huisvesten. Máár, hij moet wel 10 miljoen euro zien af te snoepen van de 83 miljoen euro die hij daarvoor in gedachten had.

Zoveel werd woensdagavond duidelijk tijdens de raadsvergadering, waar de coalitiepartijen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gezamenlijk een voorstel van die strekking indienden. De Vroome is blij met de uitspraak om in elk geval verder te gaan met deze 'samenwoonvariant' die zowel de voorkeur heeft van hemzelf als van de instellingen. Hij zal zijn 'uiterste best doen' om de financiële huishouding bij te stellen. "Maar 10 miljoen euro is niet niks."

Zie ook: Opknappen Arnhems theater kost 83 miljoen euro: 'Schandalig'

Hoe hij dat voor elkaar krijgt, mag de wethouder grotendeels zelf bepalen. Maar ambities moeten volgens de indieners wellicht bijgesteld worden. "Het doel is een optimale balans, met een verantwoorde investering." Daarbij kan worden gedacht aan het meer delen of dubbel gebruiken van ruimtes of het bijstellen van technische wensen of uiterlijk vertoon. Aan de culturele inhoud mogen volgens hen geen concessies worden gedaan.

Provinciebijdrage

Ook stellen de partijen als voorwaarde dat de provincie een 'passende bijdrage' doet voor het project. De Vroome rekent in zijn plannen namelijk op 10 miljoen euro, maar dat bedrag is niet door de provincie toegezegd. "Maar als u volgende week woensdag een besluit neemt, zit ik daar donderdag om 8.30 uur aan tafel", belooft hij de raad.

Het formele besluit zal woensdag 16 december vallen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier