Geen dierenambulance meer in Barneveld, gemeente op zoek naar alternatief

Vanaf 1 januari 2021 hebben Putten en Barneveld geen dierenambulance meer. De huidige dierenambulance is ontevreden over de samenwerking met de gemeenten en heeft daarom besloten te stoppen. Barneveld gaat nu kijken naar alternatieve dierenzorg.

Lokaal Belang en ChristenUnie Barneveld zijn bang dat de zorg voor zieke en gewonde dieren zonder dierenambulance in de knel komt. Bovendien hebben gemeentes een wettelijke taak om de opvang van vermiste en gevonden zwerfdieren te verzorgen. Hoe gaat de gemeente dat doen zonder dierenambulance?

Dierentehuis Levenslust

De gemeente is op zoek naar een oplossing en in overleg met Dierentehuis Levenslust "om te bezien hoe we vanaf 2021 een goede doorstart kunnen maken met het vervoer van zwerfdieren en honden/katten". Dat staat in een memo van het gemeentebestuur aan de gemeenteraad.

Er ligt ook een aanbod van dierenasiel de Ark uit Harderwijk om de gemeenten Putten en Barneveld te ‘ontzorgen’. De Ark wil alle taken van zowel asiel als ook dierenambulance overnemen. De gemeente Putten lijkt daar positief over, zo staat in de memo. Maar Barneveld wil eerst kijken naar de samenwerking met het dierentehuis Levenslust in de eigen gemeente.

Reactie op onvrede

Overigens herkennen de burgemeester en wethouders van Barneveld zich niet in het beeld dat hun gemeente en de gemeente Putten te weinig gedaan hebben om de dierenambulance te behouden. De gemeenten zouden zich niet aan hun belofte houden om actief te zoeken naar sponsoren en middelen, was het verwijt. "Dit is in onze ogen niet een juiste verwoording", stelt het gemeentebestuur.

Barneveld heeft "zoveel mogelijk willen helpen en ondersteunen". Putten en Barneveld kwamen bijvoorbeeld met 5000 euro extra over de brug toen de dierenorganisatie eind oktober meldde met een geldgebrek te kampen.