Wethouder: verbod op wegwerpplastic voor venters niet mogelijk en niet noodzakelijk

Nijmegen heeft geen buitensporig probleem met vervuiling door wegwerpplastic van verpakkingen van producten die bij het venten of samplen op straat worden aangeboden en een verbod op het venten of uitdelen van producten die in wegwerpplastic verpakt zijn is ook niet te regelen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Dat zegt wethouder Bert Velthuis (SP) woensdagavond tijdens een door GroenLinks en Partij voor de Dieren aangedragen discussie over het instellen van een verbod op het venten en samplen van ‘single use plastics’.

"Paal en perk stellen"

Voor het beperken van single use plastics komt de Europese Unie met beperkingen. Deze gaan GroenLinks en Partij voor de Dieren echter niet ver genoeg. “Het liefst zouden we het breed trekken en de hele economie inrichten op het verbannen van wegwerpverpakkingen, maar we zien nu vooral dat op een zaterdag in de binnenstad de straten bezaaid liggen met wegwerpverpakkingen die van venters afkomstig zijn”, zegt raadslid Joep Bos-Coenraad (GroenLinks). “Daar willen we paal en perk aan stellen. Het gaat al te lang te slecht en er zijn voldoende alternatieven.” Bart Salemans (PvdD) benadrukt dat men niet uit is op een ventverbod: “Wat er uitgedeeld wordt, is een vrijheid. Het gaat om de wikkels eromheen. Dat komt in de natuur terecht en Nijmegen wordt daar niet mooier door. De verantwoordelijkheid voor dat afval ligt wat ons betreft bij de venters.”

"GroenLinks wil alles verbieden"

Vooral de VVD wond zich op over de suggestie van GroenLinks en de Partij voor de Dieren en de naar hun smaak dwingende manier waarop die ter discussie gebracht werd. “GroenLinks wil alles verbieden wat maar als overlast bestempeld kan worden”, vindt raadslid Erik van Zanten. “Welk probleem lossen we hiermee op? En als er een probleem is, kun je ook nadenken over een bewustwordingscampagne. Of de Jongerenraad met een creatief idee laten komen, in plaats van alles maar verbieden. Daar komt bij dat deze coalitie nota bene ook afvalbakken heeft weggehaald.” Bos-Coenraad: “We houden er helemaal niet van om individuele vrijheden te verbieden waar die niet tot last van de omgeving zijn. Daar waar er gif in de lucht komt of niet-afbreekbare troep op de straat en de natuur belandt, daar begrenzen wij de vrijheid.”

"Als gemeente geen bevoegdheid"

Wethouder Bert Velthuis legde de kwestie voor aan juristen en kwam tot de conclusie dat een gemeente niet via haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zo’n verbod op niet-afbreekbare verpakkingen bij het venten en samplen kan regelen. “Als gemeente hebben we daar helaas geen bevoegdheid, dat heeft met Europese wetgeving te maken. We mogen venten en samplen verbieden, maar niet de grondstoffen die men daarvoor gebruikt.” Wat Velthuis betreft is er ook niet echt een probleem. “We volgen heel goed waar afval wordt gedeponeerd. Daar waar wij een overmaakt zien, hebben we afspraken met de Dar om dat zo snel mogelijk op te ruimen. Het is niet binnen vijf minuten opgeruimd, maar wel snel genoeg om dit niet als een groot probleem te bestempelen.” Bos-Coenraad: “We gaan op zoek naar een oproep waar het college invulling aan kan geven. Daarvoor zullen we nog nadere discussie met de ambtelijke organisatie voeren.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7