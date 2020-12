Carbidschieten mag toch een beetje in Barneveld

De gemeente Barneveld communiceerde vorige week dat carbidschieten en vreugdevuren komende jaarwisseling vanwege corona verboden zijn. Daar kwam veel ophef over. Nu blijkt dat carbidschieten op eigen erf toch wél is toegestaan, het verbod geldt alleen voor grotere evenementen.

"De Algemene Plaatselijke Verordening laat carbidschieten op eigen erf beperkt toe, als daarbij ook de coronaregels in acht genomen worden", zegt burgemeester Asje van Dijk woensdagavond na vragen van de gemeenteraad. "Met een kleine groep niet groter dan vier personen of een gemeenschappelijk huishouden en alleen in het buitengebied."

Maar... 'doe het niet'

"Maar ik zeg er direct bij: wees toch alsjeblieft terughoudend." Even later: "Doe het niet in deze bijzondere omstandigheden." De burgemeester wil koste wat kost groepsvorming in coronatijd voorkomen om verspreiding van het virus een halt toe te roepen. "Bovendien is er een dringend appèl van ziekenhuizen uitgegaan om het zorgpersoneel niet verder te belasten met een toestroom van patiënten als gevolg van ongelukken met vuurwerk of carbid. Men loopt daar echt al op tandvlees."

Voor carbid-evenementen en vreugdevuren blijft het verbod dan ook gewoon geldig, groepen kunnen daar dit jaar géén ontheffing voor krijgen.

Discussie

VVD Barneveld probeerde nog het carbid-en-vreugdevuur-verbod volledig terug te draaien. "Er is op dit moment al zo weinig te doen in de gemeenschap en dit is dan toch een kleine afleiding, vooral voor de jeugd. Die heeft behoefte aan sociale contacten en daar is op dit moment een gebrek aan", zegt fractievoorzitter Theo Bos.

Daar konden andere partijen zich deels in vinden, toch stemde geen van van hen voor het voorstel. "Het gaat er niet om dat we het ze niet gunnen, maar het kan nu niet. De besmettingen lopen op en de ziekenhuis worden voller", zegt Arend Flier (SGP).

Lasergame- of lichtshow?

Tijdens de Kerstvakantie organiseert Be Active & Creative alternatieve activiteiten voor de jeugd. Een activiteitenplan voor specifiek oud in nieuw is nog in de maak. De gemeente onderzoekt ingestuurde ideeën op haalbaarheid. Enkele opties zijn: een drive-in in de Midden Nederland Hallen, een lasergame- of lichtshow in de avonduren en/of korting op livestream games of evenementen.