Scherpenzeel wil burgemeester excuses aanbieden

De voltallige gemeenteraad van Scherpenzeel wil waarnemend burgemeester Harry de Vries excuses gaan aanbieden. Volgens de oppositie moet de raad zelfs 'diep door het stof gaan' omdat De Vries 'voor de bus gegooid is.' De grootste fractie, GBS, wil best excuus maken voor het proces, maar heeft geen spijt van de uitkomst.

Dat bleek woensdag tijdens een gemeenteraadsvergadering. De wethouders hebben tijdens de vergadering excuses aangeboden voor de schade die ze, onbedoeld, berokkend hebben aan de burgemeester.

Uit een onafhankelijk rapport bleek eerder dat Harry de Vries in de Scherpenzeelse politiek zich activistisch had opgesteld in het dossier over de fusie van de gemeente Scherpenzeel met de gemeente Barneveld, maar ook dat hij door de raad onheus bejegend was. Onderzoeker professor Paul Frissen was woensdag naar Scherpenzeel afgereisd om het rapport dat hij in opdracht van de provincie schreef toe te lichten aan de gemeenteraad, de burgemeester en de wethouders. De burgemeester had zich op het laatste moment afgemeld. Hij adviseert de fractievoorzitters in de raad om hun excuus te maken voor het onheus behandelen van de burgemeester na zijn ziekmelding.

Frissen adviseert de provincie de herindelingsprocedure te 'pauzeren'. Hij vindt ook dat duidelijk is dat de provincie de gemeente wil herindelen.

Excuses

Alle partijen geven aan deze excuses te willen maken. De oppositie vindt dat Scherpenzeel diep door het stof moet. Gemeentebelangen Scherpenzeel, coalitiepartij, wil excuus maken voor de procedure volgens fractievoorzitter Brons. Daarnaast vindt hij dat de provincie ook excuses aan het dorp moet aanbieden: "De provincie heeft de hele sfeer in Scherpenzeel verziekt. "

Het is nu een jaar geleden dat dit college aantrad. En het is een pittig jaar geweest. Ook voor de raadsleden. Het herindelingsdossier heeft ze heel wat uren werk gekost en de verhoudingen zijn verhard. Dat was ook woensdag tijdens het debat goed te merken. Frissen vindt dat de meerderheid en de minderheid in de raad meer oor en oog voor elkaar moeten hebben.

Daar zeggen ze het mee eens te zijn, al blijkt dat niet altijd uit hun formuleringen. De tijd dringt intussen op het herindelingsdossier: maar terwijl de provincie wil volgende maand over de herindeling beslissen, besluit de gemeenteraad nog even te wachten met het agenderen van dit rapport.

Provincie wil nog geen discussie

Ook in de Provinciale Staten werd woensdag gedebatteerd over Scherpenzeel na een verzoek van Forum voor Democratie. Oppositiepartijen waren kritisch over de rol van de provincie. De coalitiepartijen willen het er nu nog niet over hebben, maar pas als er een besluit is genomen.

De PVV diende een motie in om te stoppen met de herindelingsprocedure en zo de rust terug te brengen. Die haalde het niet, de motie kreeg alleen steun van Forum, de SP en de Partij voor de Dieren.