Handbalster Housheer geniet op EK ondanks 'rode bubbel'

Weinig internationals in de Nederlandse ploeg hebben een beter schot uit de tweede lijn dan de 21-jarige Housheer. Als zij op de rechteropbouw omhoog komt vanaf negen meter en met links uithaalt, ziet dat er indrukwekkend uit. Schoten van rond de 100 km/uur zijn geen uitzondering. Tegen Hongarije (28-24) liet Housheer maar weer eens zien waarom zij wordt gezien als supertalent dat op weg is naar de Europese top.

Betere dekking

In de tweede helft, waarin Nederland de achterstand omboog in een voorsprong, maakte ook de inwoonster van Ulft zich nuttig voor Oranje. Housheer smeet, toen het echt moest gebeuren, drie keer raak. "Het is fijn dat ze er dan lekker ingaan. Dat geeft een positief gevoel", lacht ze. "We hielpen elkaar veel beter in de dekking en dan krijg je vertrouwen en ga je ook beter aanvallen."

"Alles wat beter dan tegen Servië en Kroatië", zag Housheer. "In die wedstrijden verloren we van onszelf. We haalden ons niveau niet. Gelukkig hebben we het geloof erin gehouden en was tegen Hongarije alles beter. We speelden weer met wilskracht en volle overtuiging. Het team straalde ook weer plezier en energie uit. Dat we genoeg creativiteit hebben, weten we en dat komt er dan ook beter uit."

Tekst gaat verder onder de foto.

Housheer in actie tegen Kroatië Foto: ANP

Housheer maakt sinds het EK van 2018 in Frankrijk onderdeel uit van het A-team. Ook op het WK in Japan was de Achterhoekse erbij. Daar werd Nederland wereldkampioen, een unieke prestatie. Als een van de favorieten stelde die gouden ploeg nu ineens teleur, maar net op tijd richtte Oranje zich weer op om nu met twee punten het hoofdtoernooi binnen te wandelen.

Noorwegen verslaan

Daar wacht donderdagavond direct grootmacht Noorwegen, veelvoudig Europees kampioen. In Japan won Nederland van het land dat op dit EK weer veel indruk maakt. "Maar zij kunnen ook een slechte dag hebben en wij spelen misschien wel een hele goede wedstrijd. Als wij dezelfde energie kunnen opbrengen, kan dat natuurlijk. We hebben respect voor ze, maar kunnen ook van ze winnen. Om ze te verslaan, is alleen nog wel iets meer nodig. Er moet nog een tandje bij."

Na Noorwegen stuit Oranje in de hoofdronde ook nog op Duitsland en Roemenië. "We bekijken het per wedstrijd", zegt Housheer. Er gaan ook geluiden op om de krachten enigszins te sparen tegen de Noren en vooral vol te gaan voor de twee laatste poulewedstrijden. "Dan willen we alsnog van Noorwegen winnen", verduidelijkt de linkshander de plannen van het team met een lach. "We zijn ook niet bezig met wat anderen zeggen of vinden. We blijven heel dicht bij onszelf."

Eigen woonkamer

Het EK in Denemarken is uniek. De speelsters zitten al twee weken in de zogeheten 'rode bubbel' en kunnen in Kolding geen kant op. Housheer: "Het is pittig. Eigenlijk mag je niks. We zitten 24/7 met elkaar in het hotel. Per dag ben je ongeveer een minuut buiten als je de bus instapt bij het hotel en de sporthal. Maar goed, alle teams hebben er last van. We vermaken ons wel beneden in onze ingerichte woonkamer. Daar kijken we dan handbal op TV, er liggen tijdschriften en we doen vooral heel veel spelletjes."

Frisse neus

Onlangs mocht Nederland ook een klein uurtje luchten in een park. "Ja, dat was één dag waar we dan met de bus heen reden. Daar konden we dan een frisse neus halen en even in alle vrijheid rondlopen. Ach, je stelt je er ook wel op in. We zullen het ermee moeten doen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Housheer in actie Foto: ANP

Eigen rol

Volgend seizoen speelt Housheer in de top van Europa. Ze gaat spelen voor het Deense Odense, waar al veel Nederlanders actief zijn zoals Tess Wester en Lois Abbingh. "Ik zet steeds een stap vooruit. Odense speelt Champions League, het gaat de goede kant op met me. Bij het Nederlandse team moet ik de kansen pakken die ik krijg. Dat gaat steeds beter."

"Met Laura van der Heijden heb ik een ervaren speelster voor me van wie ik ook nog veel kan leren. Ik heb daarnaast weer mijn eigen ideeën en vul mijn rol in op mijn manier. Ik blijf altijd bij mezelf en probeer steeds een extra stap te zetten en er gewoon vol voor te gaan."