Kwetsbare mensen over coronavaccin: 'Ik voel me verplicht om hem te nemen'

Als er straks een coronavaccin is, zijn kwetsbare mensen als één van de eersten aan de beurt. Daarom moeten mensen met een beperking, of hun naasten, nu al nadenken of ze dat willen of niet. Ook onder die kwetsbare groep zijn er twijfels.

Tim Kroesbergen uit Arnhem zit in een rolstoel, heeft broze botten en een longaandoening. Sinds maart leeft hij behoorlijk afgescheiden, om zichzelf te beschermen tegen het coronavirus. "Als ik corona mocht krijgen, heeft dat een hele zware uitwerking op mij. Daardoor voel ik me verplicht om de vaccinatie te nemen. Tegenover mezelf. Ik wil heel graag weer meer kunnen."

Toch heeft hij veel twijfels bij het nieuwe coronavaccin. "De gevolgen op lange termijn zijn nog niet duidelijk genoeg. Maar als je mij met het mes op de keel vraagt 'wil je een vaccin of niet?' dan zal ik uiteindelijk ja zeggen. Maar niet van harte."

'Eén keer en nooit weer'

De familie Slotboom uit Winterswijk heeft precies dezelfde twijfels, maar zij kiezen er in eerste instantie voor om hun meervoudig gehandicapte zoon Hugo (28) níet in te enten. "Daar bedanken wij vriendelijk voor. Een aantal jaren geleden heeft Hugo ook een spuit gekregen tegen de Mexicaanse griep. Daar kreeg hij zo’n reactie op, dat hij twee dagen later op de IC lag. Nou, één keer en nooit meer", zegt zijn moeder Tiny. "Het is kiezen tussen twee kwaden: misschien dat hij dan toch corona krijgt. Dat risico loop je, maar met alle beschermingsmiddelen die we gebruiken..."

Ring van verzorgenden

In het geval van Hugo, die de keuze niet zelf kan maken, moeten zij dat als naasten beslissen. Als iemand om medische redenen niet zelf ingeënt kan worden, komt de ring van verzorgenden om die persoon heen ook in aanmerking voor één van de eerste vaccins.

Maar zover is Tiny Slotboom nog niet. "Pff, het is allemaal zo... Je weet gewoon niet wat die spuiten doen. Wij vinden het nog best wel eng, dus ja, wat moeten we doen? Daar hebben we nog geen besluit over genomen. Wij proberen ons gewoon zoveel mogelijk aan de regels te houden en wachten het wel af."

Zie ook: