De komende winters wordt er meer in de natuur gewerkt dan anders

Jonge grove dennen, prunussen en andere bomen worden zoveel mogelijk uit de heidevelden verwijderd. Zo wordt voorkomen dat de heide verdwijnt en dat de kwetsbare natuurgebieden veranderen in bos. Vooral in de winterperiode wordt er volop gewerkt.

"Er is pure rust nu in die terreinen", legt boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer uit. "Dit is echt de periode waarin je kunt werken zonder dat je schade aanricht aan de natuur in dit gebied." Hagedissen en slangen zijn weggekropen in een hol onder de grond of in takkenhopen.

Niet in de WW

In het Natura 2000-gebied rond Radio Kootwijk wordt deze weken hard gewerkt om boompjes om te zagen en af te voeren. Het Doetinchemse groenvoorzieningsbedrijf De Groenmakers is een van de bedrijven die voor deze opdracht is ingehuurd door Staatsbosbeheer. Het bedrijf werkt met mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Normaal gesproken is er in de winter weinig werk voor hun personeel, waardoor die dan vaak in de WW belanden. Dit jaar is er dus ook in de winter genoeg te doen, tot blijdschap van Henk Kraaijvanger uit Wehl. Hij is enthousiast over zijn nieuwe baan midden in de natuur...

Om geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken wordt gebruik gemaakt van elektrische bosmaaiers en kettingzagen. Het project om de Veluwse heide te herstellen duurt nog tot 2027.