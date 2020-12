Bekeuring voor demonstranten die coronaregels negeerden in Nunspeet

Tientallen demonstranten hadden zich woensdagmiddag verzameld op het Marktplein om te ageren tegen de mondkapjesplicht die sinds 1 december van kracht is; zaterdag arresteerde de politie zes mensen in Nunspeet die geen mondkapje wilden dragen in winkels.

Tijdens de demonstratie werd de anderhalvemeterregel door nogal wat betogers met voeten getreden. "Ik kan me voorstellen dat mensen denken: mag het allemaal zomaar wat er gebeurt? Zo dicht bij elkaar terwijl we afstand moeten houden", zei Van de Weerd tegen RTV Nunspeet. "We hebben beelden. Iedereen die herkend wordt en te dicht bij elkaar stond, krijgt keurig morgen of overmorgen een prent thuis gestuurd."

Formeel in overtreding

De organisator van de betoging had een vergunning, ging Van de Weerd verder. Maar die trok de man kort voor het begin in. De burgemeester daarover: "Vervolgens is hij hier op een bankje gaan staan en heeft zijn verhaal staan vertellen."

Tekst gaat verder onder de foto.

De burgemeester van Nunspeet staat de lokale omroep te woord. Foto: Omroep Gelderland

Daarmee was hij formeel in overtreding, maar de eerste burger van Nunspeet besloot niet in te grijpen. "De groep gedroeg zich netjes. Daarom heb ik de afweging gemaakt: niet ingrijpen, laat ze hun verhaal maar even vertellen."

Maar wie niet genoeg afstand hield krijgt daar dus een boete voor. Voor overtreders van 16 jaar en ouder is die 95 euro, voor tieners van 13 tot en met 15 jaar 48 euro.

Ook betoogd tegen optreden politie

De betogers op het Marktplein, waaraan ook het gemeentehuis van Nunspeet is gevestigd, gaven niet alleen blijk van hun onvrede over de mondkapjesplicht. Sommigen vonden dat de politie en de boa's zaterdag veel te hard optraden tegen de zes bezoekers die in winkels weigerden een mondkapje op te zetten.

De handhavers hebben op 'een hele correcte manier' gehandeld, vond Van de Weerd stellig. "Vanwege de privacy mogen beelden van de bodycam van de agenten niet naar buiten worden gebracht. Dat is helaas jammer. Al die verhalen over mishandeling, onheuse bejegening zijn zoals we nu kunnen bekijken niet aan de orde."

Zie ook: