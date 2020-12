Metzo in Doetinchem schittert door lichten

"Ik vind het een vreselijk mooi gebouw", aldus initiatiefnemer Marco Groen. "Ik liep met het idee dat het mooi zou zijn als we tijdens de feestmaanden het gebouw zouden accentueren, door het uit te breiden met licht naar boven toe." De lichtshow, die tot stand kwam met de hulp van twaalf partners, dient volgens Groen als alternatief voor de reeks aan evenementen die door het coronavirus niet door kunnen gaan. Ad Astra heeft volgens de bedenker een bijzondere betekenis: "Het betekent letterlijk: 'Naar de sterren'. Het heeft een ambitie in zich. Maar het is vooral creativiteit, kunst en het moet mensen bij elkaar brengen. Het is ook een antwoord op het ontbreken van al die mooie publieksevenementen."



Een publieksevenement is Ad Astra volgens Groen echter niet: "We roepen de mensen nadrukkelijk op om thuis vanachter een computer met een QR-code de show te gaan bekijken." De afgelopen dagen is getest met de lampen op het dak van de middelbare school en hoewel het de bedoeling is dat mensen thuis van het schouwspel genieten, trok de test toch een boel bekijks. "Mensen blijven stilstaan rond het Metzo, om te kijken wat er allemaal gebeurd", aldus Groen, die aangeeft dat het schouwspel tot 6 januari elke avond vanaf 20.00 uur te zien is.



Eiffeltoren van Doetinchem

Binnen Ad Astra wordt ook een lichtbundel neergezet worden als onderdeel van het Oosterlicht, dit lichtproject wordt 19 december ontstoken. Volgens Groen kan het Metzo met een eventuele vuurwerkshow de komende jaren uitgroeien tot de Eiffeltoren van Doetinchem: "Ad Astra biedt de mogelijkheid om met zijn allen Oud en Nieuw te vieren in Doetinchem, zoals ze dat in Parijs doen onder de Eiffeltoren."





