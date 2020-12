Verdachten drugslab Baak blijven langer vastzitten

Een arrestatieteam viel zondagmiddag een boerderij aan de Dollemansstraat binnen, nadat agenten een tip hadden gekregen. In het pand werden chemicaliën gevonden. Volgens de politie was het een lab in aanbouw, vermoedelijk voor de productie van (meth)amfetamine.

Voorbereidingshandelingen

De twee verdachten zijn ter plekke aangehouden. Het gaat om een 49-jarige man uit Baak en een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het is nog niet bekend of de 49-jarige man ook de eigenaar is van het perceel waar het lab is ontdekt.

De twee worden in ieder geval verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van (meth)amfetamine en het voorhanden hebben van (vermoedelijk) (meth)amfetamine.

Groot drugslab in Drempt

In mei werd op nog geen tien kilometer afstand in Drempt ook een groot drugslab opgerold. Drie mannen met de Colombiaanse, Mexicaanse en Amerikaans-Mexicaanse nationaliteit werden daarbij opgepakt.

De gemeente Bronckhorst gaat zo nodig over tot sluiting van het pand in Baak. Maar daarvoor moet de gemeente het onderzoeksrapport van de politie afwachten, laat een woordvoerder weten.

