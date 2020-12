Honderden nieuwe huizen nodig in Wijchen: 'Dit is de eerste stap'

Er moeten meer betaalbare huizen komen in Wijchen, vindt de lokale politiek. Daarom worden er binnenkort 150 nieuwe woningen gebouwd in de wijk Huurlingsedam. Dat is volgens de wethouder nog maar het begin. Om het woningtekort helemaal weg te werken, wil de gemeente de komende tien jaar namelijk 1500 nieuwe panden neerzetten.

Begin dit jaar tekende Wijchen samen met de provincie, de regio Arnhem-Nijmegen en het Rijk een nieuwe woondeal. Doel van dat beleid is om de huidige problemen op de woningmarkt sneller en beter aan te pakken. De nieuwe bouwplannen zijn daar onderdeel van. “Het aanpakken van de woningnood is een regionale opgave”, weet wethouder Geert Gerrits. “Met de bouw van 150 nieuwe woningen in Huurlingsedam zet Wijchen een eerste stap. Maar er is meer nodig.”

Volgens hem liggen er nog genoeg uitdagingen. Zo werkt de gemeente inmiddels ook al aan nieuwbouw in de buurten Kraanvogel en Wijchen-West. Daarnaast zijn er extra huizen opgenomen in het grootschalige centrumplan Tussen Kasteel en Wijchens Meer, waar volgend jaar de eerste werkzaamheden voor starten. En tot slot moeten er nieuwe woningen komen in het zuidelijke deel van de gemeente, waar het leefbaarheidsproject Hart van Zuid wordt uitgevoerd.

Duizenden nieuwe woningen

De 150 huizen die in de Huurlingsedam worden gebouwd, zijn voornamelijk kleinere woningen bedoeld voor starters en senioren. Daarmee hoopt de gemeente een uitkomst te bieden voor doelgroepen die steeds meer moeite hebben met het vinden van een plekje.

Uiteindelijk is Wijchen van plan om tot 2030 in totaal 1500 nieuwe woningen te bouwen. “De aanpak van het woningtekort biedt nieuwe kansen”, meent de wethouder. “Uitdaging is om naast de versnelling vooral te blijven inzetten op een goed leefklimaat en door te blijven investeren in bestaande wijken. Alleen dan maak je echt stappen vooruit.”

