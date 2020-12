Onrust in Ede na explosies bij Poolse winkels

In Ede heerst onrust onder personeel van de Poolse supermarkt Biedronka. Dat zegt Patryk, bedrijfsleider van de winkel aan de Telefoonweg in de binnenstad. "We zijn best wel ongerust", zegt hij. De winkel telt tien personeelsleden.

Bij winkels met de naam Biedronka zijn explosies geweest, dat was in Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Aalsmeer. De winkel in Ede draagt die naam, die lieveheersbeestje betekent, ook. De bedrijfsleider heeft geen idee wie achter de explosies op de Poolse supers zit. "Misschien iemand die een geintje wil uithalen of de concurrentie wil uitschakelen. Ik weet het niet."

De winkel in het centrum heeft beveiligingscamera’s, vertelt Patryk in het Engels, personele bewaking is er niet. "Gisteren is de politie hier geweest. Ze zeiden dat ze een oogje in het zeil zouden houden", zegt Patryk. De politie bevestigt dit.

Nooit gekke dingen

Patryk werkt sinds 2018 in de Poolse winkel in Ede en heeft in die tijd geen gekke dingen meegemaakt. "Er komen hier ook Nederlanders, omdat ze ons vlees lekker vinden. Maar de meeste klanten zijn toch Polen en andere Oost-Europeanen."

De getroffen winkels zijn eigendom van Mohamad Mahmoed. Hij is, meldt de NOS, aangeslagen en ervan overtuigd dat de daders het op hem hebben gemunt en dat er geen sprake is van toeval.

Tegen de regionale omroep NH Nieuws zegt Mahmoed meer supermarkten te hebben, maar hij wil uit angst niet zeggen waar. Bedrijfsleider in Ede Patryk zegt niet te weten of de winkel ook eigendom van Mahmoed is.