Wijchen investeert extra om 12 ‘zorgjongeren’ aan het werk te krijgen

Het Wijchense college wil 20.000 euro uittrekken om 12 zorgjongeren met uiteenlopende achterliggende problematiek te helpen zodat zij met behulp van het Werkbedrijf naar werk begeleid kunnen worden. Eerder dit jaar werd gestart met een traject voor 28 zorgjongeren. Dat traject zou op 1 januari stoppen, maar 12 jongeren hebben aanvullende hulp nodig. Omdat het Werkbedrijf in 2020 door de coronacrisis minder geld heeft uitgegeven, is er de mogelijkheid om geld te stoppen in dit aanvullende traject.

'Belangrijke groep'

Het Werkbedrijf zorgt voor de uitvoering van de participatiewet in het Rijk van Nijmegen door te zorgen dat mensen aan het werk komen. Zorgjongeren zijn jongeren die wel kunnen werken, maar te maken hebben met achterliggende problemen zoals dakloos zijn, psychisch problemen, verslaving of schulden. “Het zijn jongeren die echt nog wel kansen hebben, maar net wat extra tijd nodig hebben om hun problemen op te lossen”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). “We hebben deze 12 jongens en meiden in beeld en hebben er geloof in dat deze belangrijke groep geholpen kan worden op weg naar een baan. Daarvoor moeten we ze rustig daarnaartoe begeleiden. Als gemeente kunnen we ook een bijdragen leveren in bijvoorbeeld het oplossen van schuldenproblematiek."

Traject niet onderbreken

Door nu te besluiten ook in 2021 extra inzet naar deze zorgjongeren te plegen, wordt de begeleiding in de nog lopende trajecten niet onderbroken. Derks: "Hierdoor is de kans aanmerkelijk groter dat deze met succes worden afgerond.”

Dion van Alem

Politiek verslaggever RN7