Oost Gelre betuigt spijt voor timing bonus voor medewerkers

Oost Gelre maakte afgelopen vrijdag bekend de medewerkers te willen belonen met een eenmalige bonus van 250 euro. De lokale VVD-fractie keurde de bonus direct af, want veel mensen hebben het moeilijk tijdens de coronacrisis. Er kwam veel kritiek vanuit de samenleving en bovendien werden de medewerkers aangesproken op de bonus.

Bonsen benadrukt dat de waardering voor de ambtelijke organisatie overeind blijft staan en dat er dit jaar, in verband met de coronacrisis, is gekozen voor 'iets extra's' voor álle medewerkers. In plaats van een individueel beloningssysteem. "We wilden het breder aanpakken, voor de hele organisatie."

Onbedoeld

"Er was veel commotie", zegt Bonsen, wethouder van VVD-huize. "We betreuren dat we onbedoeld een signaal hebben afgegeven dat we onze eigen belangen als gemeentelijke organisatie voorop hebben gesteld. De impact van het coronavirus is groot, er is nog weinig zicht op perspectief."

Het college ontkent dat er een verband is met de aankondiging dat er een steunpakket komt van 300.000 euro voor maatschappelijke organisaties en verenigingen. Alsmede 500 euro voor alle 500 verenigingen in Oost Gelre om te besteden aan hun vrijwilligers. Bovendien worden ondernemers tegemoet gekomen met betrekking tot de gemeentelijke belastingen. Zo wordt de ozb voor de horeca kwijtgescholden.

Spoed

Het college zegt met bovengenoemde steun niet het door de bonus geschonden blazoen te willen oppoetsen. "Nee, dat staat er los van", zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. "Daar spraken we binnen het college al een hele tijd over en we hadden het voorstel op onderdelen al klaarliggen, maar we wilden er spoed bij betrachten."

Ondernemers en maatschappelijke organisaties, die financieel ten onder dreigen te gaan door de coronacrisis, kunnen een beroep doen op het steunfonds. "De coronacrisis hakt erin en we bekijken het per geval", zegt Bonsen, die niet uitsluit dat bij veel aanvragen het fonds wordt aangevuld met een extra bedrag.

Daarnaast ondersteunt Oost Gelre de verenigingen met een bijdrage van 500 euro die ze kunnen besteden aan de vrijwilligers. "Daarmee willen we een duidelijk signaal afgeven voor de ondersteuning van de vrijwilligers, want die zijn belangrijk voor de verenigingen", aldus Bonsen.