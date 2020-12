Rechtbank hoeft niet te worden vervangen in afpersingszaak Hedel

De wrakingskamer is van oordeel dat de rechtbank Arnhem niet hoeft te worden vervangen. Hier had de verdediging woensdagmorgen om gevraagd in het proces rond de afpersing van de directie van fruitimporteur De Groot Fresh Group in Hedel.

Als reden voor het verzoek werd door de advocaat van verdachte Ali G. aangegeven dat de rechtbank 'vooringenomen' zou kunnen zijn in haar oordeel. De zaak is later op de dag aangehouden en zal in januari worden voortgezet. Wel staan donderdag nog twee andere verdachten in de geruchtmakende afpersingszaak voor de rechter.

De eerste zittingsdag van het Hedelse afpersingsproces kende een weinig onthullend karakter. Wie had gehoopt op een spannend relaas omtrent dreigsms'jes en de mogelijke afzenders kwam bedrogen uit. Het grootste deel ging op aan wachten.

'Meer openbaarheid'

In de ochtend verzoekt de verdediging van hoofdverdachte Ali G. om aanhouding van de zaak. Er lopen nu meerdere onderzoeken naar geweldsincidenten in het Rivierengebied. Ali zou recht hebben op meer openheid van het Openbaar Ministerie. Hij zelf zou onschuldig zijn en mogelijk loopt er nu een 'schuldige' vrij rond, zo claimde hij.

Zodra de rechtbank niet mee wil met het aanhoudingsverzoek, 'wraakt' advocaat Benedicte Ficq de meervoudige kamer van de rechtbank in Arnhem. Een zwaar juridisch procesmiddel waarmee de advocatuur de rechters naar huis kan sturen bij aangetoonde vooringenomenheid.

Verdachte herkent voorzitter wraakkamer

Daarop ontstaat een moment van verwarring. Want even is het daarop de vraag of de rechters die moeten oordelen over de wraking - een delegatie die in allerijl is opgeroepen - wel haar werk kan doen. Want verdachte Ali G. herkent de voorzitter van de wraakkamer, zo meldt hij.

Hij herinnert zich haar van een eerdere sessie bij de raadkamer (weer een ander orgaan binnen de rechtbank). En dat zou betekenen dat deze rechter zich zou moeten 'verschonen'.

Daarop wordt dan even een moment gebroed door de wrakingsrechters, waarna ze bekendmaken geen reden te zien tot verschoning. De betreffende rechter herinnert zich Ali niet of nauwelijks van een eerdere genoemde sessie, zegt ze bij terugkomst in de zaal.

Wrakingsverzoek afgewezen

Kort na het middaguur maakt de wrakingskamer bekend het wrakingsverzoek af te wijzen. En daarmee is de zaak weer terug bij af.

Op dat moment is er al zo weinig ruimte meer voor een goede inhoudelijke behandeling van de zaak, dat de rechtbank alsnog besluit tot aanhouding. Het proces tegen Ali en zijn medeverdachte zal in januari worden voortgezet.

De twee andere verdachten, die donderdag moeten voorkomen, zullen wel nog een normaal programma bij de rechtbank aflopen.

