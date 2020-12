Bedreigde Danny M. onterecht verbannen uit heel Nijmegen

Danny M. en zijn gezin zijn in augustus 2018 terecht uit hun huis gezet. Maar een gebiedsontzegging voor heel Nijmegen was een te zwaar middel. Bovendien had burgemeester Bruls bij zijn noodbevel een einddatum moeten noemen. Dat concludeert de Raad van State in een hoger beroep tussen Danny M. en de gemeente. M. is blij met de uitspraak, zo laat hij aan Omroep Gelderland weten vanuit zijn verblijfplaats in het buitenland.

Danny M. en zijn gezin kregen in augustus 2018 een gebiedsontzegging voor heel Nijmegen. Dat noodbevel vaardigde Bruls uit om de veiligheid van het gezin en omwonenden te beschermen.

Machinegeweer

In de zomer van 2018 werden verdachte personen rond de villa aan de Hegdambroek gesignaleerd, die later in het westen van het land werden aangehouden met een doorgeladen machinegeweer in hun auto. Voor burgemeester Bruls was dat genoeg reden om de woning te sluiten en M. de toegang tot de Waalstad te ontzeggen.

In 2016 werd er al eens met een machinegeweer geschoten op een huis dat lijkt op dat van Danny M. en daarvoor was er al eens brand gesticht bij de woning. De oorzaak daarvoor wordt door justitie gezocht in Danny’s bedrijf Ennetcom, dat handelde in telefoons waarmee versleutelde berichten konden worden verstuurd. Die zogenoemde telefoons werden veel gebruikt door criminelen.

Versleutelde berichten

Maar de berichten zijn toch ingezien door justitie en vormen nu de basis van veel belangrijke strafprocessen in Nederland. Om die reden zou Danny M. bedreigd worden.

“Als ik lees wat er allemaal gebeurt met die data en wat voor gevolgen dat heeft, dan is het wel aannemelijk dat ik bedreigd zou worden”, aldus Danny vanaf zijn verblijfplaats in het buitenland. ”Daarom was ik ook bereid om zelf uit Nijmegen te vertrekken.” Maar hij vindt het overdreven dat zijn hele gezin weg moest uit Nijmegen.

Danny M. staat volgend jaar zomer terecht met zijn bedrijf Ennetcom op verdenking van witwassen en valsheid in geschrifte, maar dat proces ziet hij met vertrouwen tegemoet: “Ik heb mijn bedrijf gerund als legitiem bedrijf. We hadden een kantoor en iedereen kon bij ons kopen. Als dat niet had gemogen, hadden ze moeten zeggen dat klanten een legitimatie moesten overleggen en als klanten niet 1500 euro cash mochten neerleggen voor een telefoon, hadden ze dat moeten zeggen.”

Vete

Over de uitspraak van de Raad van State is de Nijmegenaar tevreden. “Burgemeester Bruls heeft de woning wel terecht gesloten, maar hij had ons niet de toegang tot heel Nijmegen mogen ontzeggen en zeker niet voor onbepaalde tijd.”

“Ik vind het jammer dat het over de rug van de kinderen is gespeeld.”

Zijn kinderen konden daardoor acht maanden lang niet naar school, totdat M. ze op een internationale school geplaatst kreeg. “Ik vind het jammer dat het over de rug van de kinderen is gespeeld.”

Burgemeester Bruls laat via zijn woordvoerder weten: "Van een vete is geen sprake en geen sprake geweest." Danny’s aanbod om zelf uit Nijmegen te vertrekken, was voor Bruls onvoldoende. Omgekeerd zei de burgemeester eerder bij de rechter dat M. elke vorm van beveiliging heeft afgeslagen. Volgens Danny M. betekende dat in de praktijk dat hij in een programma voor getuigenbescherming moest en dat wilde hij niet.

De woordvoerder van burgemeester Bruls noemt het goed 'om ook in hoger beroep te constateren dat het besluit van de burgemeester om van augustus tot april de woning te sluiten terecht was. We achtten destijds het gevaar voor de naaste omgeving erg groot en dat was de reden voor het noodbevel'.

