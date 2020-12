Jesse (17) haalde al 50.000 mobieltjes op maar wil er 100.000

Jesse begon acht jaar geleden met de inzamelingsactie van de mobieltjes. Hij had zelf in de periode daarvoor kanker gehad en had dankzij Stichting Opkikker een prachtige dag in die ziekteperiode.

Toen hij hersteld was, begon hij deze actie, om ook andere gezinnen met een langdurig ziek kind een mooie dag te bezorgen. "Toen had ik nooit gedacht dat ik zoveel mobieltjes zou inzamelen", lacht hij nu.

Een onhaalbaar doel

Want het begon ooit met een doel om honderd oude telefoons bij elkaar te krijgen. Die honderd werden er duizend en in december 2015 waren dat er al 10.000. "We stelden steeds een nieuw doel, maar dat haalden we elke keer best wel snel", vertelt de inmiddels 17-jarige Jesse. "Dus dachten we twee jaar geleden, toen we er 25.000 hadden, dat we nu maar eens een onhaalbaar doel moesten stellen. We besloten te gaan voor 50.000 mobieltjes."

Je moet je voorstellen: 50.000 mobieltjes, dat is ongeveer een vrachtwagen vol.

Maar waar Jesse en zijn familie zes jaar deden over de eerste 25.000 mobieltjes, is het nieuwe doel dus in twee jaar gehaald. "Dit is echt heel knap", vindt ook Ruud Sliphorst, directeur van Stichting Opkikker. "Je moet je voorstellen: 50.000 mobieltjes, dat is ongeveer een vrachtwagen vol. We hebben veel mensen die mobieltjes voor ons inzamelen, maar zoveel als Jesse, dat lukt niemand anders."

Stichting Opkikker biedt de mobieltjes aan voor recycling. "Dankzij de grondstoffen die in zo'n telefoon verwerkt zijn, krijgen wij een behoorlijk bedrag per telefoon", legt Sliphorst uit. "Van die opbrengsten kunnen we andere gezinnen met een langdurig ziek kind een mooie dag bezorgen."

50.000ste van de burgemeester

Burgemeester Tanja Haseloop is woensdag naar het huis van Jesse en zijn familie gekomen, met vijf oude mobieltjes uit haar huis. "Als het goed is, is dit dan de 50.000ste", zegt ze terwijl ze een telefoon op afstand overhandigt. "Ontzettend knap, gefeliciteerd."

Jesse deed afgelopen zaterdag nog een oproep bij onder meer Gelderland Helpt. De reactie daarop was bijzonder: in de woonkamer staan zeven postzakken en een enorme stapel pakketten met telefoons.

"Dit zijn meer dan duizend telefoons", schat Jesse in. "Zoveel post hebben we nog nooit ontvangen in een week, dit is echt bizar." Hij vermoedt dat het een volledige dag zal duren om alle pakketjes open te maken en te sorteren. "Maar het moet toch wel een keer weg uit de woonkamer, al was het maar voor mijn moeder", knipoogt hij.

Nieuw 'onhaalbaar' doel

Nu Jesse dit doel bereikt heeft, stopt hij niet. "Ik heb besloten maar weer een nieuw doel te stellen dat onmogelijk lijkt. Ik ga nu voor de 100.000 mobieltjes." Wie nog oude mobieltjes, kapot of niet, heeft liggen, mag ze nog altijd opsturen. De voortgang van de actie is te volgen via zijn weblog of zijn Facebookpagina.

Mobieltjes kunnen opgestuurd worden naar: Jesse Mulder, Van Asch Van Wijcklaan 20, 8096 AH in Oldebroek





