Dunja's koffie is voor velen het hoogtepunt van de dag in deze coronatijd

Al 15 jaar zit Dunja in het koffievak. Maar dit jaar met z'n corona is het wel een heel bijzonder jaar voor haar. "Ja, op dit moment ben ik, of liever gezegd mijn koffie, het hoogtepunt van de dag voor veel mensen."

Hele buurt komt langs

Door de strenge coronamaatregelen is er niet veel op straat te doen, vertelt Dunja. De horeca zit dicht en dan is een plek waar je coffee to go kunt krijgen natuurlijk goud waard. De hele buurt rond het park komt inmiddels langs. "Ik merk ook als ik er een dag niet sta, dat ze me gemist hebben. Dan hoor: ik had een uitje gepland, maar je stond er niet. Waar was je?"

Dunja kan zich die teleurstelling goed voorstellen. Er is in deze coronatijd toch al zo weinig om je op te verheugen. "Ik heb gewoon angst om een vrije dag op te nemen. Er zitten ook hier in de wijk natuurlijk heel veel mensen alleen thuis."

Luister hier naar een interview met Dunja Horsch:

interview met Dunja Horsch

Rond de koffiewagen scharrelt een piepklein hondje. "Dat is Roxie. Mijn hulphond noem ik haar. Mensen komen ook speciaal voor haar." Inderdaad aaien veel klanten de hond snel even als ze een kopje koffie bestellen. "Ik merk dat ze wat doet voor de mensen."

'Ik ken alle geheimen'

En Dunja zelf doet natuurlijk ook wat voor de mensen. Want tijdens het maken van de koffie, maken de klanten graag een praatje met haar. "Ik ken alle geheimen van de buurt rond het Sonsbeekpark."

Maar op de vraag wat voor geheimen dat dan zijn, klinkt er uit Dunja's mond alleen maar een lachje. Het is duidelijk: deze vrouw kan ook een geheim bewaren. De buurtbewoners kunnen dus met een gerust hart hun verhaal aan haar kwijt.

Dunja wil wel het geheim verklappen hoe je thuis goede koffie moet maken. "De apparatuur moet goed schoon zijn én gebruik altijd een pittige boon."