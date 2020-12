Nieuwe wolvenwelp ontdekt op de Veluwe

Er is een nieuwe wolvenwelp waargenomen op de Noord-Veluwe. Het is echter nog niet duidelijk of die dit jaar is geboren, of nog uit de roedel van vorig jaar stamt. Dat blijkt uit de tussenrapportage over de wolf die Bij12 heeft gepubliceerd.

De nieuwe welp heeft het nummer 'GW1889m' meegekregen. Het is een mannetje van wie een keutel is gevonden op de Noord-Veluwe. Op basis daarvan kon echter niet worden vastgesteld hoe oud het wolfje is.

Vorig jaar kreeg het wolvenpaar op de Noord-Veluwe vijf welpen, waarvan er één is overreden en eentje naar de Zuid-Veluwe is getrokken. Dit jaar bestond de gezinsuitbreiding uit vier welpen.

Bij12 kan nog altijd niet met zekerheid zeggen dat de wolvin op de Zuid-Veluwe daar officieel gevestigd is. De wolvin is daar op 20 juni voor het eerst gesignaleerd: als ze er op 20 december nog steeds is, dan wordt het leefgebied van de wolf officieel uitgebreid. Dat betekent dat ook schapen- en geitenhouders op de Zuid-Veluwe subsidie kunnen aanvragen om wolfwerende maatregelen te nemen.

Wolfhond doodde alpacaveulen

Tussen 17 juli en 30 oktober waren er vijf schademeldingen in Gelderland. Twee daarvan, twee keer in Epe, waren inderdaad van een wolf. Uit DNA-onderzoek blijkt het de wolvin is geweest die zich als eerste op de Noord-Veluwe vestigde.

Twee andere meldingen, uit de Ooijpolder, bleken aanvallen van een goudjakhals te zijn. Een vijfde melding, over een aanval op een alpacaveulen, bleek te gaan om een wolfhond, een kruising tussen een wolf en een hond. Die bleek als huisdier te worden gehouden. “De identiteit van de betreffende wolfhond is bekend en er zijn maatregelen genomen”, aldus Bij12.

Zie ook: Mogelijk leven er 11 wolven in onze provincie