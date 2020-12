Ben van Hees vervangt zieke Carla Kreuk-Wildeman als wethouder in Tiel

Van Hees, in 1950 geboren in Nijmegen, volgde de opleiding textielontwerp en styling aan de Design Academy in Eindhoven en studeerde later modeontwerp aan de ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Na zijn studie was hij onder andere docent aan de Akademie Beeldende Kunsten te Maastricht en adviseur bij een ruimtelijk adviesbureau. In 1990 deed hij zijn intrede in de Nijmeegse politiek. Tot in 1998 was hij raadslid voor D66. Daarna richtte hij onder andere zijn eigen lokale partij op. Voor die partij zat hij ook een aantal termijnen in het college van Nijmegen.



Fractievoorzitter Wim de Boer van de PvdB: "Wij zijn blij in Ben van Hees een goede tijdelijke vervanger van onze wethouder gevonden te hebben. Zijn enorme betrokkenheid en gedrevenheid kenmerken Ben. De portefeuille van Carla, waaronder Wmo, gezondheidszorg, sociale zaken, sport en armoedebeleid zijn daarom bij hem in goeie handen".



Van Hees zal de honneurs vier dagen in de week waarnemen tot het moment dat Carla Kreuk-Wildeman weer hersteld is van haar ziekte. Van Hees is geen onbekende voor de PvdB. Hij was jaren lang docent van Pieter van den Burg, de oprichter van de PvdB, de partij waarvoor Carla Kreuk-Wildeman in het college van Tiel zit. De gemeenteraad van Tiel zal volgende week woensdag tijdens de raadsvergadering Van Hees officieel benoemen.

💬 WhatsApp ons!

Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op omroep@gld.nl! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06 - 220 543 52 of stuur een mail: