Boeren, bouwers en bestuurders kijken met spanning naar stikstofdebat

De stikstofcrisis duurt nu al anderhalf jaar en om weer meer te kunnen bouwen en boeren moet de stikstofbelasting op natuurgebieden omlaag. Het uitkopen van agrarische bedrijven én de maximumsnelheid omlaag op de snelweg zijn voorbeelden van de maatregelen die al genomen werden.

Als de wet wordt aangenomen, waarvoor zich een meerderheid lijkt af te tekenen, gaat er de komende jaren veel meer gebeuren: tot een reductie van 26 procent stikstof over tien jaar. Meer is volgens minister Carola Schouten niet mogelijk, de commissie Remkes - die in opdracht van het ministerie onderzoek deed - wil veel meer. We vroegen vier partijen hoe ze over het voorstel van de minister denken:

Boeren bouwers en bestuurders over de wet

Voor Bouwend Nederland is het allerbelangrijkste dat de wet er door komt. "We hopen dat het wordt aangenomen", reageert een woordvoerder. "Anders staan we weer op nul." Dat betekent niet dat dan alle problemen voorbij zijn. "Het is een eerste stap. Bedrijven in de infrastructuur hebben ook met deze wet echt nog problemen."

Hebben jonge boeren nog een toekomst? Bij het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt kijken ze met spanning naar het debat. "We hopen dat de minister zich wil inzetten voor de bedrijven die dachten dat ze het netjes hadden geregeld, maar nu zonder vergunning zitten", reageert voorzitter Gert-Jan Eggink. Dat zijn de zogenoemde pas-melders. Die bedrijven maakten een melding en dat was voldoende. Nu moeten ze ineens een vergunning hebben. Eggink heeft ook vraagtekens over wat er in de wet wordt vastgelegd over stikstofreductie. "De vraag is hoe reëel dat is, het moet immers wel haalbaar zijn."

Vollenbroek vindt wet slecht

Johan Vollenbroek - die met natuurorganisaties de PAS aanvocht - vindt juist dat het niet ver genoeg gaat. Er moet veel meer worden gereduceerd. "Er moet een wet komen conform het advies van Remkes met afrekenbare doelen. Dan kun je ook voor de bouw en bedrijven die nu zonder vergunning zitten een oplossing vinden ." Wat hem betreft gaat de wet van tafel. "Als dit aangenomen wordt, reken maar dat het juridische aangevallen gaat worden."

Geen beslissing over uitstel is volgens gedeputeerde Peter Drenth juist een doemscenario. "Ik hoop dat er een besluit komt", reageert hij. "Volgens mij heeft niemand wat aan uitstel. We wachten op een oplossing, dit probleem staat van alles in de weg."

Hij hoopt dat het over de inhoud gaat donderdag. "En geen cherry-picking, dat je alleen kiest wat jou wel bevalt. Want dat komt een besluit niet ten goede en dat is het aller slechtste."

Volgens hem blijft zonder besluit de impasse in stand die zoveel sectoren in de greep houdt. Donderdag gaat de Kamer in debat, waarschijnlijk wordt in de late uurtjes duidelijk welke kant het opgaat.

In mei 2019 barstte de bom in het stikstofdossier. De Raad van State veegde de manier waarop natuurvergunningen werden vertrekt van tafel . Van veel veelal (boeren)bedrijven vervielen daardoor de vergunningen die sinds 2015 op basis daarvan waren verstrekt. Daarnaast stokte ook het verlenen van nieuwe vergunningen, omdat niet duidelijk was of voor bijvoorbeeld vergunningen voor de bouw van woningen kon worden verstrekt. Dat leidde tot het stilvallen van projecten en uiteindelijk tot protesten van boeren en bouwers op het Malieveld.