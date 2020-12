Doetinchem start morgen met overpompen gifvaten

"We vinden het belangrijk dat we nu kiezen voor een oplossing", zegt burgemeester Mark Boumans. "Dat wilde we eigenlijk na de zomer al en hebben eerst geprobeerd in goed overleg met de terreineigenaar tot een oplossing te komen. Daar zijn we helaas niet uitgekomen. Nu zijn we zelf aan zet om het op te ruimen."

Doetinchem werd woensdagochtend teruggefloten door de voorzieningenrechter van de Raad van State als het gaat om de bestuursdwang die de gemeente oplegde aan terreineigenaar Reinoud Arts. “De rechter heeft de situatie op dit moment bevroren en er wordt een pas op de plaats gemaakt”, zegt een woordvoerder van de rechterlijke organisatie.

Via de definitieve bestuurlijke dwang die is opgelegd aan het failliete Rutgers Milieu ziet de gemeente toch kans om te beginnen met het overpompen. Met het risico dat het zelf voor de kosten opdraait.

'Gemeente heeft onder de gordel gehandeld'

Doetinchem wilde eigenlijk dat Arts de gifvaten op zijn terrein aan de Voltastraat in Doetinchem zelf zou overpompen en weghalen, anders zou de gemeente dat op kosten van Arts doen. Dat was reden voor de terreineigenaar om naar de Raad van State te stappen. "De gemeente heeft hier echt onder de gordel gehandeld", zegt terreineigenaar Reinoud Arts. "Zij hebben mij als milieucrimineel afgeschilderd die zich probeerde vrij te kopen. Ik heb daar geen woorden voor."

De rechter vindt het belang van de terreineigenaar, in afwachting van zijn bezwaar tegen de bestuursdwang, zwaarder wegen dan het belang van Doetinchem om het blusschuim tijdelijk op te slaan.

'We kunnen niet wachten tot Sint Juttemis'

De gemeente vindt de situatie uit milieuoogpunt urgent genoeg om direct actie te ondernemen, hoewel het lange tijd achterover heeft geleund om het juridische traject af te wachten. Daarbij neemt de gemeente het risico dat het zelf voor de kosten opdraait. "Dat is echt niet fijn en echt niet leuk, want ik vind nog steeds dat de vervuiler moet betalen", zegt Boumans. "We kunnen ook niet tot Sint Juttemis wachten met opruimen."

Arts heeft de gemeente inmiddels opnieuw voor de rechter gedaagd. "De gemeente heeft aan Rutgers Milieu een bestuurlijke dwang opgelegd en later veranderd", zegt Arts. "In plaats van het blusschuim netjes af te voeren willen ze het opslaan in lekvrije silo's. Daarmee proberen ze mij opnieuw met de rommel op te zadelen en dat wil ik voorkomen", aldus Arts.

De gemeente ziet weinig toegevoegde waarde in de zitting die maandag is bij de rechtbank in Arnhem. "We wachten het rustig af. Wij zullen ons daar verweren", zegt Boumans.

