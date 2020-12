Tips voor een gezellige tweede kerstdag in Gelderland

Zo eerste kerstdag zit erop. Heb je genoten van het kerstconcert dat we gisteren uitzonden? Met Lisa Lois, Clean Pete en Jay-P vanuit de Grote of Sint-Nicolaaskerk in Elburg. Gemist? Kijk het dan via deze link terug!

Tweede kerstdag is de dag dat we er normaliter op uit trekken. De drukte bij de woonboulevards en in de binnensteden kunnen we dit jaar vergeten. Maar je hoeft je niet te vervelen! We hebben wat tips voor je op een rijtje gezet, om deze dag goed door te komen.

Fun met foto's

Alles al geprobeerd om de verveling te verdrijven? Misschien is dit het moment om die doos met foto's tevoorschijn te halen en ze toch eens in dat plakboek te plakken. En dat geldt natuurlijk ook voor al die leuke vakantiefoto's op de telefoon. Er zijn natuurlijk genoeg opties om online een fotoboek samen te stellen.

Speel een spel

Een spelletje spelen, iets dat typisch bij kerst hoort. De mogelijkheden om bezoek te ontvangen zijn beperkt. Daarom kan met z'n allen online een spelletje spelen uitkomst bieden. Bijvoorbeeld via deze website, waarbij de deelnemers raden wat er wordt getekend.

Het leukste is om dit te doen, terwijl je online met elkaar in contact bent, bijvoorbeeld via WhatsApp bellen (maximaal 8 personen), via Skype, Teams of Zoom bijvoorbeeld.

Niemand om mee te spelen? Geen probleem! Test je kennis van de Gelderse geschiedenis en speel via Kahoot de quizzen van de Ridders van Gelderland.

Lekker bewegen

Even naar buiten voor een wandeling, dat had je zelf misschien ook al wel bedacht. Wil je wel bewegen, maar liever niet in de regen of de kou? Net als afgelopen voorjaar, zenden we ook nu weer afleveringen uit van Gelderland in Beweging. Lekker sporten in de woonkamer, verzorgd door Sportservice Ede.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Nog altijd populair: Floris

Zie een jonge Rutger Hauer schitteren in de serie Floris. We hebben alle afleveringen voor je op een rijtje gezet op ons Youtubekanaal. Leuk voor het hele gezin!

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Tijd voor TikTok

TikTok! Veel over gehoord dit jaar, maar wat is het eigenlijk? Met de TikTok-app op je telefoon, hoef je je nooit meer te vervelend. Let op, het is verslavend. En misschien is dit het moment om zelf ook eens een TikTok-filmpje te maken! Succes! Je kunt eventueel ook eerst even deze video over TikTok voor beginners bekijken op YouTube.

Ik geloof in mij

We hebben de afleveringen van Ik Geloof in Mij met Rutger van Barneveld en René le Blanc en vele andere sterren op een rij gezet. Pak wat te drinken en nestel jezelf op de bank. Veel plezier!

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Onderdompelen in nostalgie

Kerst is vaak ook een tijd van nostalgie. De historische beelden van Gelderse dorpen in de jaren zestig en zeventig zijn populair. Wist je dat via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland je afleveringen van bijvoorbeeld Ons Dorp kunt casten op de smart-tv? Ook via YouTube zijn 70 afleveringen van Ons Dorp te bekijken.

Kijk dat kersthuis!

Wie een auto tot zijn of haar beschikking heeft, kan erop uit trekken om kersthuizen te bewonderen. Ga aan het eind van de middag, voor het mooiste resultaat.

Rij bijvoorbeeld langs het swingende kersthuis aan de Halseweg in Zelhem (vanaf 19.00 uur muziek).

Bewonder het kersthuis van Frank en Renske aan de Montgomerystraat in Doetinchem.

Of het rijk met lichtjes versierde huis van Dennis aan de Maanstraat in Hengelo (Gld), die tijdens de kerstdagen ook zijn sneeuwmachine aanzet.

En ook leuk: het kersthuis aan de Louise de Colignylaan 42 met de naam LochemLights in Lochem.

Ken je meer leuke kersthuizen? Stuur ons een appje, via het nummer hieronder. Dan vullen we de lijst hier aan.