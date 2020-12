Miljoenenbezuiniging in Overbetuwe om ingreep van provincie te voorkomen

Het gaat financieel niet goed in de gemeente Overbetuwe. Hoewel de begroting van 2021 sluitend is, staat er de jaren daarna een tekort in het huishoudboekje dat kan oplopen tot ruim 3,6 miljoen euro. Om te voorkomen dat de provincie ingrijpt, komen raadsleden nu met forse bezuinigingen.

De provincie maakt zich zorgen over het financiële plaatje van Overbetuwe. Als ze zo doorgaat, heeft de gemeente namelijk een tekort van ruim 3,6 miljoen in 2024. Daarom nodigde de gedeputeerde Jan Markink vorige week vrijdag een aantal raadsleden uit voor een gesprek op het provinciehuis. De boodschap: er moet iets veranderen. Hoewel Gelderland nog niet met maatregelen heeft gedreigd, is het nu wel aan de raad om te schaven. Daarom presenteerde de Overbetuwse politici dinsdagavond een plan om fors te bezuinigen, zodat de begroting uiteindelijk wel sluitend is.

De provincie kijkt ieder jaar of alle lokale besturen hun huishoudboekjes op orde hebben. Als het kostenplaatje van Overbetuwe dan niet klopt, kan Gelderland besluiten om de gemeente onder preventief toezicht te plaatsen. Dan hebben raadsleden eerst toestemming van het provinciebestuur nodig als ze geld uit willen geven. Dat willen ze koste wat kost voorkomen, omdat ze dan een groot deel van hun zelfstandigheid kwijt zijn.

Op 15 december beslist de provincie of deze maatregel nodig is. De raad is met de nieuwe miljoenenbezuiniging in ieder geval overtuigd dat ze de pijnlijke ingreep kan voorkomen.

Miljoenenbezuiniging

De meerjarenbegroting van 2022, 2023 en 2024 is nu nog niet sluitend, die van 2021 wel. Om de inkomsten te verhogen en de uitgaven te beperken, heeft de lokale politiek de spaarpot nog eens goed onder de loep genomen. Raadsleden presenteerden dinsdagavond een plan waarmee ze in 2024 uitkomen op een besparing van 3,2 miljoen euro. De grootste pijnpunten liggen op het gebied van de Wmo en jeugdzorg, dat geldt voor veel gemeenten. Dat is dan ook één van de kostenposten die de lokale politiek wil terugdringen, wat gevolgen heeft voor het zorgaanbod.

Doel is namelijk om een nadruk te leggen op preventie, niet op behandeling. Dat betekent dat de basisvoorzieningen de komende tijd worden versterkt om te voorkomen dat mensen überhaupt zorg nodig hebben. Wel belooft de raad dat mensen die echt behoefte hebben aan steun gewoon de juiste hulp krijgen. Maar niet alleen de zorg krijgt aandacht, er wordt bijvoorbeeld ook gekeken of er bezuinigd kan worden op onderhoud van openbare ruimtes en infrastructuur.

Al met al verwacht de lokale politiek dat de tekorten op deze manier gedekt kunnen worden. De komende tijd gaat de raad aan de slag met deze plannen, zodat er in juli 2021 wel een sluitende begroting kan worden gepresenteerd voor de jaren daarna.

