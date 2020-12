'Het is een ravage', juwelier Barneveld bruut bestolen van goud en briljant

De stalen roldeur die de pui ter beveiliging volledig afdekt, is met een krik met veel kracht omhooggewerkt. De inbrekers zijn hier onderdoor gegaan om zich vervolgens nog weer een weg te verschaffen tot de juwelierszaak zelf.

Binnen trof de eigenaar een puinhoop aan: "Alles is kapotgeslagen. De vitrines waarin de waardevolle spullen zaten zijn allemaal kapot. Er ligt heel veel glas. En ook de mokers en de apparatuur van de inbrekers liggen er ook nog."

Moeder sliep door tijdens kraak

Volgens getuigen zijn de daders twee lange mannen die er met een sporttas, gevuld met gestolen spullen, vandoor zijn gegaan. Kaasschieter heeft de inbraak zelf niet direct meegekregen. "Ik woon niet in Barneveld. Mijn moeder woont boven de zaak, maar die lag te slapen en heeft niets gemerkt."

"De buren hebben wel alles gehoord", legt de juwelier uit.

Bekijk hier de video:

Alles vastgelegd op camera

Hij heeft na afloop de inbraak nog wel helemaal kunnen nakijken. Het hele pand is met camera's bewaakt en de hele kraak is vanaf alle kanten vastgelegd. Op die beelden is ook te zien wat er allemaal is meegenomen. "Ze komen helaas niet meer voor horloges", zegt Kaasschieter. "Ze komen tegenwoordig voor goud en briljant." Hij bevestigt dat hier veel van is meegenomen. Over de waarde ervan kan hij nog niets zeggen.

Ralph Kaasschieter gaat ondanks de brute diefstal niet bij de pakken neerzitten: "Ik ben ondernemer, ik wil weer verder. Maar ik kan op dit moment even niets omdat alles nog in onderzoek is. Het is op dit moment even niet te doen. Ik sta met lege handen."

