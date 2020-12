Arrestatie bij vuurwerkcontrole langs A12

Het vuurwerkverbod dat dit jaar wegens corona is afgekondigd, is nog niet van kracht. Maar het is überhaupt verboden veel vuurwerk in je bezit te hebben. Daarom zijn ILT-medewerkers druk in de weer ter hoogte van Babberich aan de A12. Busjes en personenauto’s worden stilgezet. De lading wordt gecontroleerd waarna chauffeurs die zich aan de regels hebben gehouden gewoon door kunnen rijden.

De tekst gaat verder onder de video

Arrestatie

Omdat de controle op een controlestrook van de marechaussee plaatsvindt, lichten ook zij sommige mensen door. Een passagier van een Duitse taxi wordt gearresteerd op verdenking van drugssmokkel.

Vaker

Een woordvoerder van de inspectie geeft aan dat er de komende periode meer controles zullen zijn: “In principe controleren we het hele jaar door. Maar nu zo tegen het einde van het jaar doen we het wat vaker. We willen al dat vuurwerk niet in ons land hebben.”