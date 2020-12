Zonnepanelen of windturbines? Mening gevraagd over energieplannen Foodvalley

In de regio werken veel partijen samen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat beschreven hoe de acht deelnemende gemeenten uit Gelderland en Utrecht in 2050 energieneutraal zijn.

'Moeilijke keuzes'

"In Regio Foodvalley willen we een schone wereld voor ons en onze kinderen. Dat vraagt om moeilijke keuzes", staat in een gezamenlijk persbericht. "Want waar is ruimte om die duurzame energie op te wekken? Doen we dat met zon of wind? Hoe houden we het betaalbaar?"

Om het belang van inwoners in de energiediscussie te vertegenwoordigen, is een burgerforum opgericht dat advies geeft over de regionale energieplannen. Twintig bewoners uit de Foodvalley geven in dat forum hun mening en stellen vragen.

Enquête

Omdat de Regio Foodvalley meer input wil van mensen, is er nu ook een online enquête. Het burgerforum gebruikt de resultaten daarvan om een gedegen advies op te stellen over de energieplannen: zijn die in lijn met wat burgers willen?

Van 8 december tot 10 januari kan iedereen van 16 jaar of ouder de vragenlijst over de regionale energiestrategie invullen. "Deelnemers hoeven géén energiespecialist te zijn", stelt de organisatie.

