Deze geheimzinnige kunstenaar spuit Tiel vol met katjes

Op zijn verzoek spreken we af in het Tielse dierenasiel waar Copycat verschijnt in een toepasselijke vermomming. "Tiel is klein en het is toch wel makkelijk om hierbij onherkenbaar te zijn", zegt hij. "Ik vind het belangrijk dat het om de katjes gaat en ik denk dat het bijdraagt aan het mysterie: wie zou het toch doen? Het is natuurlijk ook eigenlijk niet toegestaan om buiten te spuiten."

Positieve reacties

Maar in Tiel lijkt het zeer gewaardeerd te worden. Naar aanleiding van eerdere berichtgeving kreeg de kunstenaar veel positieve reacties, zelfs de burgemeester sprak zijn waardering uit.

De geheimzinnige kunstenaar slaat toe (tekst gaat daaronder verder):

Als grap ontstaan

"Het is eigenlijk als een grap ontstaan", vertelt Copycat. "Ik heb mijn eigen kat buiten gespoten en dat beviel. Dus toen kwamen er nog wat katten bij uit mijn directe omgeving."

Het project ging pas echt van start toen hij er een Instagramaccount voor aanmaakte en een oproep plaatste. "Ik zei: als je je kat ook gespoten wilt hebben, stuur me de foto door. En toen explodeerde het een beetje."

Internationale wachtlijst

Sindsdien is er een wachtlijst met deze week inmiddels zo'n 150 katten. "Er komen er dagelijks meer bij", zegt de kunstenaar. "Vanaf Australië, India, Chili, Amerika, Canada; overal vandaan. Ik heb ook wel iets gezocht wat mensen echt leuk vinden om te zien. Een stukje positiviteit. Overal op internet zie je kattenfilmpjes. Mensen worden daar vrolijk van."

Er is dus nog voldoende werk, maar de Tielenaar spuit niet zomaar wat onder. Copycat: "Het moet leuk blijven. Zowel voor mij als voor de stad. Het portret moet iets toevoegen aan de omgeving en niet overheersend zijn. Ik ben nu nog meer opzoek naar plekken waar je ze eigenlijk niet ziet, zodat je er echt naar opzoek moet."

Uiteraard is de kunstenaar een groot kattenliefhebber. Vertederd kijkt hij naar de katten die in het asiel op een nieuw baasje wachten. "Denk eerst aan hen als je een huisdier neemt", roept hij op. "Ook deze dieren hebben een fijn thuis nodig. Elke kat is uniek. Ze hebben zoiets van: de hele wereld is van mij, ik doe waar ik zin in heb. Een beetje de randjes opzoeken kan af en toe geen kwaad."

