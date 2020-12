Geen versoepelingen, eerder strengere maatregelen met kerst: 'Een hard gelag'

De coronamaatregelen worden niet versoepeld in aanloop naar kerst. Zo blijft het aantal bezoekers dat mensen thuis mogen ontvangen maximaal drie per dag. Dat maakten premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge dinsdagavond bekend.

Door het coronavirus zijn er "tienduizend lege stoelen aan de kersttafel", volgens Rutte. "Dat is ongelooflijk verdrietig, en een extra reden waarom we met kerst zo graag bij elkaar willen zijn."

Door de oplopende besmettingen zijn versoepelingen niet mogelijk, stelt de premier. Dat betekent dat je maximaal drie gasten vanaf 13 jaar per dag thuis mag ontvangen en je niet naar het restaurant kunt. "Verder blijft de gedeeltelijke lockdown gelden. Een hard gelag, want we hadden het zo graag gewild."

De hoop was volgens Rutte om de maatregelen half december te versoepelen. "Dat we weer meer mensen thuis konden ontvangen, de horeca weer open kon en je weer met je voetbalteam kon trainen. Maar het gaat echt niet goed met de besmettingscijfers."

Strengere maatregelen niet uitgesloten

Als de cijfers blijven stijgen, sluit hij zelfs niet uit dat er voor kerst nog strengere maatregelen komen. "We mogen er niet voor weglopen als dat nodig zou zijn", aldus de premier. "Mijn oproep is dus: laat ons de kerstperiode goed benutten, door zoveel mogelijk thuis te blijven en ons aan de regels te houden."

Proefprojecten

Rutte maakte verder bekend dat er komende maand proefprojecten worden gestart in de cultuursector, om weer mensen toe te laten. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voetbalwedstrijden. Verder komt er volgens Rutte een plan en extra geld voor speciale activiteiten voor jongeren.

Horeca

Over de gevolgen voor de horeca komt woensdag een nieuwe persconferentie. Daarin worden de steunpakketten voor ondernemers besproken. Volgens Rutte is het sowieso 'een goed idee om de kerstmaaltijd te laten bezorgen of af te halen bij je favoriete restaurant'.

Vaccinatieplannen

Op de persconferentie werd ook meer bekendgemaakt over de vaccinatieplannen. "We zijn er nog lang niet, maar we staan aan de vooravond van een nieuwe fase, de vaccinatiefase", aldus De Jonge.

Zorgpersoneel krijgt als eerste een coronavaccin. Het gaat dan om personeel dat werkt in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg en wijkverpleging, circa 625.000 mensen. Om logistieke redenen is het efficiënter om het personeel in te enten, en op die manier toch de ouderen en de gehandicapten in de instellingen te beschermen.

Zie ook: Ons liveblog over het coronavirus