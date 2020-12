Een jaar vol strijd, maar Scherpenzeelse wethouders geven niet op

Het is woensdag precies een jaar geleden dat het nieuwe college werd voorgesteld: SGP en GemeenteBelangen. Drie wethouders die zich geroepen voelen om tegen de provincie in te gaan en Scherpenzeel zelfstandig te houden. Een gesprek met het drietal over hun beweegredenen:

Gerard van Deelen: "Je moet dit alleen doen als je het leuk vindt, anders was ik al lang afgehaakt."

Is het nog leuk dan?

Van Deelen: “Jawel, het is best wel boeiend maar het moet geen 5 jaar ‘zo leuk blijven’ als dat het nu is.”

Waarom niet?

Van Deelen: "Dan kost het teveel tijd. "

Alleen tijd, kost het alleen tijd?

Izaäk van Ekeren: "Tijd en soms emotie, maar ik vind het wel boeiend blijven."

Onervaren bestuurders, u staat 'tegenover' een bak aan ervaring op het provinciehuis

Henny van Dijk: "Dat klopt, dat is misschien ook wel een verschil. Vooral in januari benaderden we het in ongelofelijke openheid."

Van Deelen en Van Ekeren Foto: Omroep Gelderland

Jullie waren te naïef?

Henny van Dijk: “Naïef is een groot woord. Misschien hebben we te veel vertrouwen gehad in een eerlijk proces. Op gelijkwaardigheid en partnerschap.”

De wethouders vinden dat het proces niet open is geweest. Ze verwijten de provincie dat die Scherpenzeel koste wat kost wil herindelen met Barneveld. Andersom zegt de provincie dat juist het Scherpenzeelse gemeentebestuur koste wat kost zelfstandig wil blijven.

Op de markt in Scherpenzeel zijn jullie natuurlijk de wethouders die zelfstandig willen blijven...

Van Deelen: "Die peiling was voor ons een kentering. Die uitkomst (87 procent voor zelfstandigheid, red.) was een enorme steun in de rug. We vonden het ook heel spannend. Ze kunnen ook zeggen: stelletje ruziezoekers, ga terug je hok in. Maar we hebben massale steun gekregen. Anders hadden we hier niet zo relaxed gezeten."

Zie ook: 'Inwoners van Scherpenzeel willen dat gemeente zelfstandig blijft'

Hadden jullie hier dan nog gezeten?

Van Deelen: "Misschien niet. Als heel Scherpenzeel vindt dat we verkeerd bezig zijn. Dan gaat de motivatie weg. We doen dit niet voor onszelf. Die opkomst en uitslag gaf zo’n enorme boost."

In september meldde burgemeester Harry de Vries zich ziek nadat jullie het vertrouwen in hem opzegden. Hoe kijken jullie daar op terug?

Van Ekeren: “Het is buitengewoon verdrietig. We zijn niet als vijanden begonnen, ook niet als vijanden geëindigd. Vanaf de eerste dag was er een tweespalt in het college. Het was eigenlijk te voorspellen dat niet niet goed zou gaan.

Frissen meent dat u excuses aan moet bieden aan de burgemeester.

Van Ekeren: "Nee, niet wij, maar de fractievoorzitters."

Kan hij terugkomen?

"Daar hebben wij een mening over, maar wij gaan er niet over. Dat is aan de gemeenteraad."

Stel dat hij terugkomt, kunnen jullie dan gewoon je werk weer doen, zonder problemen?

Van Deelen na een korte stilte: "Dan moeten er hele goede werkafspraken worden gemaakt."

Van Ekeren: "Je kan niet zomaar terugkeren naar de oude situatie. Het is niet te negeren dat er een enorm verschil van inzicht is."

Zie ook: Bestuurscrisis Scherpenzeel: wethouders zeggen vertrouwen burgemeester op

In het rapport van Frissen staan ook zorgen over de democratie op dit dossier. De meerderheid van de gemeenteraad zou geen oog hebben voor de minderheid.

Van Ekeren: "Het probleem is dat er geen licht zit tussen zelfstandigheid en herindelen."

Van Dijk: "Het kan niet samen. Er is geen middenweg."

Toch zegt Frissen dat jullie daar ook zelf bijdragen aan die verharding..

Van Ekeren: “Ik geloof niet dat wij bijdragen aan de verharding. Wij zoeken naar openingen, willen in gesprek met de raad. Wij zijn geen overleg uit de weg gegaan, informeren de voltallige raad.”

Van Deelen: De oppositie vindt het niet leuk dat wij helder en frontaal onze boodschap neerzetten. Dat lokt een tegenreactie uit. Het hoort ook wel bij een volwassen democratie, dat je het niet met elkaar eens bent."

Van Ekeren: "In hoeverre moet je als meerderheid rekening houden met een minderheid?"

Dat is toch een van de pijlers van een democratie?

Van Ekeren: “Ja ik vind ook dat dat zo hoort. Het is ook niet zo dat de meerderheid niet luistert naar de minderheid. Wij zijn bezig met het onderbouwen van besluiten op basis van feiten. Wij houden daarbij ook rekening met de minderheid. Het punt is: de oppositie in de raad komt met geen enkele feitelijke inbreng voor een oplossing, dat is geen verwijt hoor."

Volgens de wethouders gooit de provincie olie op het vuur. "Als er een constructieve houding van de provincie was geweest was het nooit zo geëscaleerd, nooit."

Van Dijk: “Die interventies zijn niet goed. Die brieven voor een gemeenteraadsvergadering. Dat is niet goed, dat moet je niet doen.”

Hebben jullie op dit deel van het dossier niets wat jullie anders hadden kunnen doen?

Van Ekeren: "Het rapport (Frissen) is heel zorgvuldig en evenwichtig. Hij beschrijft heel goed wat er is gebeurd. Af en toe krijgen wij ook opmerkingen aan ons adres. Die zie je wel in de context van hoe ze plaatsvonden. Als je dan terugkijkt, dan is onze conclusie dat als we het over zouden kunnen doen, dat we het net zo zouden doen.

Vorig jaar verdeelde de herindeling Scherpenzeel al:

Als het proces wordt uitgesteld, wat Frissen voorstelt, ettert het langer door. Zit u daar op te wachten?

Van Deelen: “Helemaal niemand. We willen er allemaal vanaf. Je woont niet in een dorp om altijd felle discussies te voeren. We hopen dat het snel oplost."

Dinsdagavond schuiven de wethouders alsnog aan in Arnhem bij het open overleg. Ondanks alle bezwaren die zijn gemaakt. Van Deelen: “Om nog een keer toe te lichten hoe we er in staan. Wij willen uit deze impasse komen. Vorige week, begin december is ons gevraagd om te overleggen over een samenwerking met Barneveld. Daarover zijn we blij verrast.”

Ze hopen dat er een uitweg is en denken dat intensieve samenwerking een mogelijkheid zou zijn. “En anders gaan we door tot de laatste snik”, verzekert Van Ekeren.