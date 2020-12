Klagende Nijmegenaren krijgen meer inspraak

De gemeente Nijmegen is bereid om de burgerparticipatie te verbeteren. Dat schrijft het gemeentebestuur aan een groep klagers over de medezeggenschap in de Waalstad. Een werkgroep mag nu advies uitbrengen over de invulling van burgerparticipatie in het kader van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2022 ingaat.

Een groep Nijmegenaren klaagde in augustus over diverse onderwerpen in de Waalstad waarbij volgens hen niet werd geluisterd naar de betrokkenen. Dat was volgens de werkgroep burgerparticipatie onder meer het geval bij de omwonenden van het GGD gebouw aan de Groenewoudseweg. Daar wil de gemeente tegen de zin van de buurt studenten gaan huisvesten. Volgens de buurt zijn er al te veel studentencomplexen in de buurt.

Bewoners van de wijk Hazenkamp vinden dat zij onvoldoende gehoord zijn bij de plannen om op de plek van het voormalige ROC gebouw grote appartementencomplexen neer te zetten. En bewoners van Nijmegen West voelden zich overvallen door het plan van de gemeente om in hun buurt verplicht betaald parkeren in te voeren.

Ook omwonenden van de nieuwe locatie voor poppodium Merleyn voelen zich niet gehoord. En bewonersplatform Weezenhof is verbolgen over het feit dat de gemeente, ondanks herhaalde verzoeken namens de buurtbewoners, de wijk niet informeerde over de “Skaeve Huse” en onvoldoende streeft naar herbouw van het drie jaar geleden afgebrande winkelcentrum.

Burgerparticipatie in het vaandel

Volgens de boze burgers hebben de Nijmeegse coalitiepartijen burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Zo pleit GroenLinks voor “beginspraak waarbij burgers en maatschappelijke organisaties in een zo vroeg mogelijk stadium worden betrokken bij plannen.” D66 wil volgens de website dat “buurtbewoners en verenigingen worden uitgedaagd om mee te denken over de uitvoering van taken die de gemeente vroeger dicht bij zichzelf hield… Inwoners weten zelf het beste waar behoefte aan is en zo kunnen we tot beter passende oplossingen komen.” En de SP Nijmegen schrijft: “Bewoners zijn nu baas in eigen buurt en niet de wethouder. Dat moeten we vooral zo houden.”

Kritiek aangetrokken

In de praktijk komt daar volgens de burgers dus weinig van terecht. Kennelijk heeft het college zich die kritiek aangetrokken, want nu is er dus de uitnodiging om mee te denken. “We zien uit naar een vruchtbare samenwerking in de verbetering van de burgerparticipatie in onze mooie stad”, aldus het Nijmeegse stadsbestuur.