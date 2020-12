Gezocht: kromme bomen voor de midwinterhoornplantage

Doel van de plantage is om de Midwinterhoorn, het erfgoed uit de regio, onder de aandacht te brengen en houden. Hiervoor ligt er een groen kunstwerk, een zogeheten 'landmark' in de vorm van een midwinterhoorn van 40 meter lang in de plantage. Maar belangrijker is de overdracht van kennis rond het erfgoed en vooral het kweken van bomen die geschikt zijn om er op termijn een midwinterhoorn van te maken.

Gezocht: kromme bomen

"Het gros bestaat uit jonge aanplant en dat is verkrijgbaar bij een kweker. Wij willen nu graag ook al wat oudere bomen, met de goede kromming, in de plantage opnemen. Maar die kunnen we niet kopen bij een kweker. Onze vraag is nu: wie heeft er 4 a 5 jaar oude kromme berken, elzen, of wilgen staan, die te verplanten zijn naar onze plantage? Die krijgen dan een plek aan de rand van het door ons aangelegde moerasje in de plantage."

