Ex-kindsoldaat zet hulporganisatie op voor Afrika

Op eigen initiatief en eigen kosten bracht Umar al twee keer eerder kleding en medicijnen naar Siera Leone en Guinee. De landen waar hij zijn jeugd doorbracht. "Mijn vader is omgekomen in de oorlog, ik moest als kindsoldaat mee", vertelt Umar.

Carlo de Vries woonde jaren naast hem in een Apeldoornse flat. "Hij heeft me heel veel verteld over zijn leven in Siera Leone. De lugubere details van zijn vader die vermoord is, zijn moeder en zus die om het leven gebracht zijn, over zijn tocht als kindsoldaat en zijn bevrijding en vlucht naar Nederland."

'Toch een omslag weten te maken'

Carlo heeft veel bewondering voor Umar. "Hij kwam aan als gebroken persoon. En ondanks alle ellende en dat hij verknipt uit de oorlog kwam heeft hij de omslag weten te maken naar iets positiefs. Hij probeert iets terug te doen voor zijn geboortestreek."

Tekst gaat verder onder de foto.

De stichting Kissidougou zamelt spullen in voor Afrika. Foto: Omroep Gelderland

Carlo helpt zijn oud-buurman met de oprichting van een stichting: Kissidougou. Samen rijden ze Apeldoorn en omgeving af om spullen op te halen. Ze verzamelen spullen voor kinderen.

Umar: "Wij willen daar een huisje bouwen voor kinderen zonder ouders. Kinderen die hun vader hebben verloren aan ebola of kinderen die oorlogsslachtoffer zijn, wil ik helpen om een plek te zoeken waar ze kunnen wonen."

Op zoek naar spullen voor kinderen

De stichting Kissidougou vraagt daarom via de verschillende kanalen van Gelderland helpt om goederen, kleding, schoenen, speelgoed voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 13 jaar.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Voordat Umar de stichting oprichtte, bracht hij spullen naar dorpen in Afrika. "Ik was blij, tevreden. Daar is de hulp gewoon nodig. Ik wilde de reacties van mensen zien. Ze waren heel blij."

Helpt u Umar en Carlo aan spullen voor Afrika? Reageer dan onderaan de oproep van de stichting op de site van Gelderland helpt.





