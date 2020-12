Voetballers van VV Oeken uit de kleren voor hun club

Enkel gehuld in blauw witte sokken en een paar voetbalschoenen verschenen de spelers van VV Oeken dit weekend op het voetbalveld. Want wat doe je als je lievelingsvereniging al maanden stil ligt? "Dan bedenk je met je team een ludieke actie om je club een steuntje in de rug te geven."

De mannen van Oeken 1 gingen afgelopen zaterdag in de vroege ochtend - toen het kwik nog rond het vriespunt schommelde - uit kleren voor hun club. Het resultaat is verwerkt in 'de eerste en enige echte vv Oeken mooie mannen verjaarsdagskalender', die verkocht wordt om de clubkas mee te spekken.

Spontaan idee

Julian van Hummel vertelt dat het idee zo'n 1,5 week geleden werd geboren. "We zaten te sparren over wat we nog zouden kunnen doen voor de club. Gekscherend zeiden we 'kunnen we geen naaktkalender maken?'. Toen was het een kwestie van het team enthousiasmeren", aldus de laatste man van het elftal, die het balletje samen met keeper Niek Wösten aan het rollen bracht.

In plaats van een potje voetballen verschenen de heren van het eerste zaterdag op het veld om te poseren voor een fotograaf. "Er waren wat spelers die geheel uit de kleren gingen, die hebben het vrij koud gehad", lacht de initiatiefnemer. Honderd exemplaren van de kalender zijn inmiddels gedrukt, en te koop via de club. "De eerste oplage is er al bijna doorheen, dus dat gaat lekker."

Corona: geen biertjes in de kantine

Over het hoe en waarom kunnen de spelers kort zijn: corona zorgt ervoor dat hun voetbalclub in zwaar weer verkeerd. "Iedereen kent het verhaal, we liggen al maanden stil en de kantine is dicht. We hadden meerdere ideeën om de club een handje te helpen, de kalender is er een van."

Emile Jager, voorzitter van de club, is blij met de spontane actie. "Spelers missen de gezelligheid en de sfeer onderling, dat merk je aan alles." De club loopt daarnaast al maanden belangrijke inkomsten mis. "De kantine is al een groot deel van het jaar dicht, daar haal je normaal eenderde van de inkomsten vandaan. Dus dit is een behoorlijke tik."

De opbrengsten van de kalender komen volledig ten goede van vv Oeken. De spelers hopen op deze manier een mooie bijdrage aan de vereniging te leveren. "We krijgen heel veel leuke reacties, dus de kans is groot dat we snel een tweede druk gaan bestellen."

Bekijk hier de making-of van de kalender: