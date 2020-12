Sjoerd zamelt geld in voor vrienden die alles verloren na aanslag op woning Hedel

De regio wordt nu al bijna anderhalf jaar geteisterd door incidenten. Die beginnen wanneer de politie anderhalf jaar geleden een partij cocaïne tussen een lading bananen vindt en het bedrijf waar de drugs wordt gevonden - De Groot Fresh Group in Hedel- daar melding van doet. Woningen van (ex)-medewerkers van fruitbedrijf de Groot worden daarna beschoten, criminelen plaatsen een handgranaat in Kerkdriel. En twee weken geleden brandt zelfs een huis in Hedel volledig af, waarbij twee bewoners nog net op tijd uit het raam kunnen springen. Dat zijn de vrienden van Sjoerd.

Voor hen is Sjoerd een crowdfundactie begonnen. ''Je probeert met je energie iets goeds te doen, zodat we hopelijk de situatie waarin ze nu zitten iets kunnen verbeteren en het leed iets kunnen verzachten.'' Met de actie haalde hij al 13.000 euro van de gestreefde 25.000 euro op. Het geld is bedoeld voor zaken die de verzekering niet dekt. Maar ook voor levensonderhoud, zoals kleding, eten en drinken. Zijn vrienden zijn nog herstellende van de brand en kunnen de aankomende tijd niet aan het werk. Sjoerd wil zoveel mogelijk geld voor hen inzamelen, zodat zij aan een nieuw bestaan kunnen bouwen.

Een hoop emoties: 'Op het nippertje overleefd'

''Er zijn een hele hoop emoties, een hoop verdriet, woede, maar ook blijdschap dat mijn vrienden deze verschrikkelijke aanslag hebben overleefd. Want het is net op het nippertje is geweest. Waren ze niet uit het huis gesprongen, dan waren ze er nu niet meer.''

De woning van zijn vrienden is tot de grond toe afgebrand. ''Toen wij een paar dagen bezig waren met deze actie, belde een van de twee ons huilend op dat hij zo blij was dat wij dit deden. Vooral ook vanwege alle hartverwarmende reacties die hem via deze weg bereiken,'' aldus Sjoerd, die kort na het incident langsging bij zijn vrienden. De twee slachtoffers verblijven op dit moment op een tijdelijke locatie.

OM blunderde met adressenlijst (ex)-medewerkers

Woensdag begint een rechtszaak tegen vier verdachten van afpersing van het bedrijf De Groot. Het gaat hier om bedreigingen die nog stammen uit het voorjaar van 2019. Een link met de incidenten die in de regio nadien plaatsvonden, wordt door de politie nog onderzocht.

Bij het strafdossier voegde het Openbaar Ministerie (OM) een lijst toe met namen en adressen van medewerkers. Een blunder, want de lijst kwam zo vermoedelijk in handen van georganiseerde criminelen. Op de lijst staan volgens de advocaat van het fruitbedrijf meer dan honderd medewerkers en ex-medewerkers. De politie houdt sindsdien een nauwlettend oog in de gaten, wat nieuwe incidenten helaas niet heeft kunnen voorkomen.

Inwoners maken een vuist

Voor een groot aantal incidenten gericht tegen De Groot zijn nog geen verdachten opgepakt. Ondertussen staat de gemeente Maasdriel onder druk en heerst angst én woede, merkt Sjoerd. Hij ziet hoe de kennissen en vrienden om de slachtoffers heen gaan staan.

''Het is fijn om te weten dat mensen in Hedel samen een vuist maken en ook aangegeven: 'Dit kan niet, dit mag nooit meer gebeuren.' Dat geeft toch veel warme en geborgenheid. Iets wat mijn vrienden nu echt nodig hebben.''