Sameena werd de prostitutie in gedwongen met beelden verkrachting

Achttien jaar was ze, toen haar toenmalige vriend Dennis haar samen met een paar vrienden verkrachtte, dat filmde en daarmee chanteerde. Het was haar eerste seksuele ervaring. Nu is Sameena het Arnhemse boegbeeld van 'Orange the World', een campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. Tegen Omroep Gelderland vertelt ze over haar ervaring met huiselijk geweld en prostitutie, die haar tot de dag van vandaag tekent.

De oorspronkelijk uit India afkomstige Sameena (29) is openhartig over haar verleden, waarin het huis van haar strengchristelijke adoptieouders in Tiel haar te heet onder de voeten werd.

Haar moeder zoekt na een vechtscheiding troost op de bodem van de fles, met losse handen als gevolg. Haar broertje belandt in de jeugdzorg, haar moeder in de cel. Sameena ziet zich genoodzaakt het huis te ontvluchten.

Dennis tegen het lijf

Zwervend van slaapplek naar slaapplek loopt Sameena Dennis tegen het lijf. "Hij had een eigen appartement en bood de veiligheid waar ik naar op zoek was", leek het toen.

"Ik had geen ervaring met seks en hij deed voorkomen alsof hij dat respecteerde. Wel werd hij steeds agressiever en sloeg me. Ik realiseerde me wel dat dat niet normaal was, maar hij zei ook steeds weer sorry. Ook voelde ik me schuldig dat ik daar zo vaak bleef zonder te betalen, tot ik uiteindelijk mijn hele salaris direct aan hem gaf", blikt de Arnhemse terug.

'Hij bood mij aan vrienden aan'

Vanaf het moment dat Dennis haar op gewelddadige wijze verkrachtte en dat op camera vastlegde, veranderde ook zijn gedrag. "Het lieve was er toen helemáál vanaf. Hij had een chantagemiddel. Dus ik moest maar doen wat hij zei. Eerst bood hij me aan bij zijn vrienden, maar dat breidde zich steeds verder uit.”

De prostitutie gebeurde onder meer via advertenties op websites. “Ze lieten constant merken dat ze wisten waar ik was. Dan werd ik meestal naar de klant toegebracht en bleef er iemand buiten wachten, die ook het geld aannam."

In het begin verzette Sameena zich nog. "Ik gaf zo'n klant wel eens een klap. Maar dan werd er weer agressief tegen me opgetreden. Uiteindelijk doe je dan maar wat je verteld wordt."

Geweld op jonge leeftijd

Geweld, daarmee had Sameena al jong te maken. Het gedrag van haar moeder is door de depressie en drankzucht onvoorspelbaar. "Ze kon boos worden om niets, bijvoorbeeld als we de deur iets te hard dichtdeden of als er een schoen verkeerd stond."

Ik ben altijd bang voor mijn moeder geweest

Dat botste, met name met haar broertje. "Dan vlogen de spullen door de kamer, werden er gaten in deuren geslagen en vielen er klappen over en weer. Ik ben altijd bang voor haar geweest. Ik misdroeg me op school, maar thuis liep ik op eieren om haar rustig te houden", gaat de Arnhemse verder.

De schooldokter ontdekte haar blauwe plekken. "Maar de eerste jaren waren er twijfels bij mijn verhaal. Mijn moeder kon zich namelijk heel goed voordoen. Pas toen mijn broertje op school kwam en ze bij hem dezelfde dingen zagen, gingen er alarmbellen af."

'Ik wilde daar niet blijven'

Toch is er volgens Sameena vanuit school nooit doorgepakt en waren het uiteindelijk de managers van de supermarkt waar zij werkte die met de wijkagent gingen praten. Dat leidde tot de arrestatie van haar moeder. Dat het zo lang duurde, vindt Sameena onbegrijpelijk. "Mijn moeder had ook zomaar een keer een mes kunnen pakken om ons neer te steken."

Haar broertje is toen begeleid door jeugdzorg. Sameena zelf werd weer naar huis gebracht, waar ze vooral vreesde dat haar moeder weer thuis zou komen. Dus pakte zij haar spullen en leidde vanaf dat moment een soort zwervend bestaan, waarin zij afwisselend slaapplekken zocht bij vrienden en collega's. Een bestaan dat haar in de armen van Dennis dreef.

'Niet één klant zag van de seks af'

En het was dus die Dennis die haar na de brute verkrachting de prostitutie in dwong. Ondanks dat ze meerdere malen aan klanten aangaf dat ze gedwongen werd dit werk te doen, was er volgens Sameena nooit één die afzag van de seks waar hij voor kwam.

"Als je als man een normale prostituee wilt bezoeken: prima. Maar als je in een garagebox een meisje onder de blauwe plekken treft, dan bedenk je toch met je logische verstand dat er iets niet klopt."

'Mannen veranderen in beesten'

Sameena heeft het gevoel dat veel mannen juist kickten op die situatie. "Het is misschien allemaal wat spannender en minder gebruikelijk. Als mannen een seksfantasie hebben, veranderen ze in beesten. Dan is er alleen nog maar lust en verdwijnt het respect."

Klanten legden hun telefoon neer met daarop foto's van hun vrouw of dochter

Veel van haar klanten hadden pasjes bij zich van grote vooraanstaande bedrijven, zag Sameena. "Of ze legden hun telefoon neer met daarop foto's van hun vrouw of dochter. Ik heb me altijd afgevraagd hoe zij dat dan wél met mij konden doen", vertelt ze met geëmotioneerde verafschuwing.

Het gezin waar zij destijds verbleef, zag dat Sameena er steeds slechter uit ging zien. Onder meer door de drugs die zij kreeg. "Ze gaven me cannabis, MDMA, XTC of GHB. Soms omdat klanten het wilden, maar ook om me verslaafd te maken en de schuld die ik bij ze had verder op te drijven."

'Hij kerfde zijn naam in mijn buik'

Op een gegeven moment kerfde haar toenmalige vriend zijn voornaam in haar buik. "Die wond ging irriteren. Het bebloede shirt verstopte ik onder een kast. Die vonden de mensen waar ik woonde. Toen gingen we de volgende dag naar de huisarts die ons doorstuurde naar het Centrum Seksueel Geweld."

Daar werd volgens Sameena wel hulp in gang gezet, maar haar situatie veranderde niet echt. "Uiteindelijk werd ik gewoon weer naar huis gestuurd. Met wat adviezen die ik zelf ook wel kon bedenken."

Omdat ze ook nog een eetstoornis ontwikkeld had, gingen instanties naar elkaar wijzen, zag Sameena. "Omdat niemand de juiste combinatie van expertises in huis had. Er is wat dat betreft niet veel in Nederland."

Via de kerk kwam zij bij een stichting die hulpverlening zou bieden. "Maar de man die dat begeleidde, kon op dag één zijn handen al niet thuishouden. Dus daar ben ik de volgende dag meteen weggegaan."

'Ik wilde alleen maar dood'

Zij had het gevoel nergens meer terecht te kunnen, terwijl er 'vuurwapengevaarlijke mannen' achter haar aanzaten. Daarop is zij zelf een kamer gaan zoeken en kwam in Den Bosch terecht. "Dat eerste half jaar raakte ik heel depressief en wilde alleen maar dood, waar ik ook meerdere malen een poging toe deed. Uiteindelijk besloot ik toch iets van mijn leven te gaan maken."

Wat mij is gebeurd, kan iedereen overkomen

Sameena wist zichzelf uit haar situatie te onttrekken. Waar de instanties van wie je de hulp zou mogen verwachten, in haar ogen faalden. Ze ging sporten, maakte haar havo af en ging daarna naar het mbo.

Ze werkt nu in een verpleeghuis waar ze haar hbo-opleiding aan het afronden is en geeft vanuit haar eigen ervaring en een opleiding in de bestrijding van mensenhandel voorlichting over onder meer seksuele uitbuiting. "Wat mij is gebeurd, kan iedereen overkomen."

'Dennis spoorloos'

Ondertussen loopt Dennis vrij rond. Volgens Sameena is hij spoorloos, maar is er in dit soort zaken ook al snel een gebrek aan bewijs. Na een aantal vervelende ervaringen met rechercheurs heeft ze de aangifte wel afgerond.

"Er werd zo de nadruk op gelegd dat een valse aangifte strafbaar is. Daar kreeg ik een vervelend gevoel bij. Ook moest ik precies vertellen waar het gebeurde en met wie: maar met zeven klanten per dag, weet je dat echt niet meer. Vervolgens kreeg ik te horen dat ik eerst maar eens in therapie moest voor ik aangifte deed, omdat ik er zo moeilijk over kon praten."

Reactie politie

De moeder van Sameena laat via haar dochter weten niet te willen reageren op dit artikel. Omdat Sameena verder geen behoefte heeft om nadere details over haar aangifte te delen, is de politie niet in staat om een inhoudelijke reactie te geven.

"Dat is spijtig. Wij nemen deze vragen namelijk zeer serieus", laat een woordvoerder weten. "Wij hebben niet de mogelijkheid om het verhaal te checken en dat vinden we een zeer kwalijke zaak, want dit gaat over het vertrouwen van mensen in de politie."

Wel geeft de politie aan dat zedenzaken zonder uitzondering gevoelig zijn en veel vragen van de rechercheurs die zich ermee bezighouden. "Het zijn specialisten die deze moeilijke onderzoeken doen en het contact onderhouden met vaak getraumatiseerde slachtoffers. Voor hen is veel zorg. In de gesprekken die zedenrechercheurs voeren, benoemen zij de mogelijkheden die slachtoffers hebben, maar ook wat de gevolgen zijn van een valse aangifte."

"Niet vanuit wantrouwen, maar om ervoor te zorgen dat mensen een weloverwogen keuze maken. We kunnen ons voorstellen dat deze mevrouw is geschrokken van die vraag, maar hij moet gesteld worden. Want zedenzaken hebben een gigantische impact op alle betrokkenen. Overigens adviseren wij mensen niet om in therapie te gaan voordat wij een zaak oppakken. Als er in deze zaak therapie is geadviseerd, dan is dat gedaan vanuit zorg voor het welzijn van het slachtoffer."