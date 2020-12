Tobias wil met wormenhotels waarde toevoegen

Drie jaar geleden besloot Tobias van Deursen uit Nijmegen te stoppen met de goedverdienende ratrace waar hij zich in bevond. Het roer ging om want hij wilde iets gaan doen met toegevoegde waarde. Dat 'iets' werd een startup dat wormenhotels maakt en verkoopt.

"Ik was als student al ondernemer", vertelt Van Deursen in zijn achtertuin in Nijmegen waar zijn wormenhotels staan. Hij studeerde bedrijfskunde en maar ging daarna voor anderen werken. Bedrijven met grote namen waardoor hij zelfs een tijd in het buitenland woonde en goed geld verdiende. "Ik heb ook startups begeleid. Toen ik in 2017 stopte met waar ik mee bezig was wist ik alleen: ik wil wat voor mezelf beginnen, een eigen bedrijf starten in iets dat toegevoegde waarde heeft". Hij nam een jaar de tijd om te bedenken hoe de toekomst er uit moest gaan zien.

Bonsai en palmboom

Tobias kweekt zijn eigen bonsai en palmbomen. In zijn achtertuin staat een enorme palmboom dat doet denken zomerse temperaturen en tropische eilanden. "Het is een palmsoort dat goed tegen de kou kan", zegt Van Deursen. Maar juist die belangstelling voor bonsai en palmboom bracht hem op het idee van zijn eigen startup. "Goede aarde is essentieel, vooral voor de bonsai. Ik ontdekte dat er in Nederland geen aanbieder was van het maken van wormenhotels voor het maken van aarde waar ik naar op zoek was". In 2019 lanceert Tobias zijn eigen startup eWoodz en begint met de verkoop van wormenhotels.

Mooie zwarte aarde

Van Deursen doet in zijn achtertuin ook onderzoek naar wat het beste werkt met de wormenhotels. Er staan verschillende soorten die, als het deksel opgetild wordt, veel wormen laten zien die zich tegoed doen aan het groente en tuinafval dat er in ligt. Onderin dan uiteindelijk de aarde die overblijft.

Hij levert aan scholen, kinderboerderijen en particulieren. "Het duurt wel even hoor, voordat een wormenhotel opgestart is, iets van zestien weken. Maar dan hoef je geen GFT afval meer aan te bieden. Je kan er gewoon met behulp van wormen zelf mooie zwarte aarde van maken". Tobias kijkt blij als hij vertelt over zijn onderneming. "Ik mijn bedrijf echt groot gaan maken".