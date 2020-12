Duiven in auto van hardrijder in Zevenaar blijken niet gestolen

De duiven die in de nacht van zondag op maandag werden aangetroffen na de aanhouding van een beschonken bestuurder in Zevenaar, blijken niet te zijn gestolen. Eerder meldde de politie dat er vermoedens waren dat de dieren ontvreemd waren en heel veel geld waard konden zijn.

Dat bevestigt de politie desgevraagd. "Eentje was geringd en de rest niet, terwijl dat wel gebruikelijk is in de duivensport", laat een woordvoerder weten. "Daarom was het vermoeden dat ze gestolen waren." Aan de ontdekking ging een achtervolging op de A12 vooraf. Uiteindelijk werden twee inzittenden opgepakt.

De bijrijder kon direct worden aangehouden, maar de bestuurder probeerde nog te voet te vluchten. Hij verstopte zich in het riet langs de weg, maar kon met hulp van een speurhond worden gevonden. De bestuurder bleek onder invloed en had geen geldig rijbewijs.

Onvrede over behandeling politie

De bijrijder, die anoniem wil blijven (identiteit is bij de redactie van Omroep Gelderland bekend), stelt dat de duiven aan het duo was gegeven. Hij is niet te spreken over hoe hij door de politie behandeld is: "Ze wisten al om twee uur 's nachts dat die duiven niet gestolen waren. Ze hebben de eigenaar uit bed gebeld, maar ik ben 24 uur vastgehouden. Dat vind ik gewoon onterecht."

Volgens de politie is hij een een noodlottige omstander, maar was de aanhouding van de man niet onrechtmatig. "Omdat we de duiven aantroffen, is de bijrijder aangehouden op verdenking van heling", aldus een woordvoerder. "Je wordt dan aangehouden als verdachte en dan wordt er onderzoek uitgevoerd. Uiteindelijk neemt de officier van justitie een beslissing of je vast moet blijven zitten."

