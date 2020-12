Man slaat beveiligingscamera kapot

Op zondag 13 september loopt rond 22.30 uur iemand over het terrein van een onderneming aan de Kelvinstraat. Hij heeft een grote plank bij zich en even later wordt duidelijk waarom hij die heeft meegenomen.

De man slaat de camera uit positie.

Bekijk de beelden, de tekst gaat eronder verder.

Bij het bedrijf gebeurt verder niets. Mogelijk heeft de vernieling van de beveiligingscamera te maken met een inbraak in de directe omgeving. Bij een naburig bedrijf wordt namelijk ingebroken in de trailer van een vrachtwagen. Van die inbraak zijn de exacte datum en het tijdstip niet bekend, maar volgens de politie gebeurde dat in de zelfde periode.

Iets gehoord of gezien?

De politie heeft haar hoop gevestigd op getuigen. Wie is op 13 september ’s avonds in de Kelvinstraat in Zevenaar of directe omgeving geweest? Kun je helpen, bel dan de tiplijn van de politie (0800-6070) of neem contact op met Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Dit verzoek geldt zeker voor hen die de persoon op de beelden denken te herkennen.

Het zaaknummer is 2020448948. Maar je mag ook dit tipformulier op www.politie.nl invullen.