Een kersthit maken is zo makkelijk nog niet, maar Gerhardt deed het

Belinda Kinnaer uit Zeddam en Ronnie Tober uit Bennekom brachten vorige week nog een nieuwe kerstplaat uit: Eindelijk weer kerstmis. Ter gelegenheid van twintig jaar vriendschap namen de twee een sfeervol lied op. De grote vraag is natuurlijk of het nummer een blijvertje is. Want de populairste kerstsongs zijn en blijven de Amerikaanse kanonnen.

Edwin van Hoevelaak weet er alles van. De producer en componist werkte samen met tal van artiesten, onder wie Frans Duijts, Belinda Kinnaer en René le Blanc. Ook hij zou het mooi vinden een nieuwe kersthit toe te voegen aan het bestaande repertoire. "Wij proberen ook ieder jaar weer een all-time classic kersthit te scoren. Maar op de een of andere manier zitten we in Nederland vast in een bepaald repertoire. Dat repertoire zit er echt ingebakken bij het publiek."

'Je hebt maar drie weken'

Ronnie Tober zegt dat de korte promotietijd voor een kerstplaat zwaar meeweegt. "Je hebt maar drie weken, hè? Het is moeilijk, maar je moet er in geloven. Ons nieuwe liedje wordt op dit moment goed gestreamd, we krijgen van alle kanten positieve reacties. De mensen vinden het een vrolijk liedje en op verschillende radiostations wordt het goed opgepikt", zegt hij.

Belinda Kinnaer en Ronnie Tober hebben net een nieuwe kerstplaat gelanceerd. Foto: Ronnie Tober

Volgens de Bennekommer is het een lastige klus om een kersthit te maken. "White Christmas van Bing Crosby zat in een film (Holiday Inn uit 1942, red.) en werd daardoor bekender. Het gaat om een combinatie van dingen: je moet als artiest de gunfactor hebben, je moet het goed kunnen promoten en het liedje moet je meteen grijpen. En als zulke liedjes er niet bij komen, wat doen mensen dan? Dan pakken ze oude uit de kast."

Air time op de radio

Midden jaren zeventig lanceerde Tober met diverse andere artiesten - onder wie Bonnie St. Claire, Willeke Alberti en Peter Koelewijn - een nieuw kerstnummer onder de titel Een heel gelukkig kerstfeest. Dat kreeg flink wat air time op de radio. Nadien bleef een grote decemberhit echter uit: het kerstsucces was wat dat aangaat eenmalig.

Een kerstliedje maken dat beklijft op de radio heeft veel méér nodig dan belletjes en sfeervolle klanken, zegt Van Hoevelaak. "Je moet meteen voelen: dit nummer hoort 100 procent bij Kerst. Die formule is best moeilijk. Zeg nooit nooit, maar er moet heel wat gebeuren voor er een nieuw kerstliedje om de hoek komt dat een blijvend succes is. Er zijn gewoon niet echt Nederlandse kersthits die ertussen komen en blijven. Het liefst kiezen mensen toch voor Let it snow, Driving home for Christmas of Do they know it's Christmas time."

Jarenlang royalties

En áls het dan lukt een kneiter van een kersthit te maken, dan levert dat tot in lengten van dagen financiële voorspoed op. De Amerikaanse zangeres Mariah Carey vangt bijvoorbeeld jaarlijks nog enkele miljoenen dollars aan royalties, omdat haar megahit All I Want for Christmas Is You in december wereldwijd heel vaak gedraaid wordt.

Mariah Carey scoorde in 1994 een wereldhit met het nummer 'All I Want for Christmas Is You'. Foto: ANP

"Ja", lacht producer Van Hoevelaak. "Je hoeft maar één liedje te hebben dat aanslaat en dan zit je goed. Voor Chris Rea was het echt zijn redding. Hij had al een hoop liedjes gemaakt waarmee het niet lukte, maar Driving home for Christmas werd een standaard-kerstplaat. En die komt ieder jaar terug. De hele wereld viert kerst en als jouw nummer dan op die playlist komt, gaat het hard met je royalties."

Van Gelderse bodem

Gerhardt Heusinkveld uit Aalten moet lachen als het over de royalties gaat. Een paar jaar geleden bracht hij onder zijn artiestennaam Gerhardt het liedje It's cold outside uit. Een Brits radiostation pikte het op en daarna deden concurrerende zenders hetzelfde. Uiteindelijk kwam het liedje zelfs op Christmas Playlist van de BBC terecht.

Weet je: kerstnummers, daar ís gewoon iets mee

Gerhardt wilde al lange tijd een kersthit maken. Of eigenlijk gewoon een fijne kerstplaat. "Ik heb er meer dan tien jaar over gedaan om 'm te maken, maar het was echt een langgekoesterde wens. En ik wilde alles doen: de zang, de gitaar, de piano, de drums, de bas", somt hij op. "Want weet je: kerstnummers, daar ís gewoon iets mee. Ik vind muziek de hoogste kunstvorm die er is. Muziek kan een kamer een compleet nieuwe dimensie geven. En kerstnummers hebben nog iets extra's. Ik wilde daar graag mijn schamele bijdrage aan leveren."

Gerhardt Heusinkveld. Foto: Privéfoto

Maar die royalties, die vallen volgens Gerhardt dus best mee. "Merry Christmas van Slade levert nog ieder jaar zes ton op, ja. Maar mijn nummer? Ik kan er de rekeningen niet van betalen, hoor."

Is dat erg? Welnee, zegt de Aaltenaar. Daar was het hem ook nooit om te doen. "Toen ik mijn nummer had ingestuurd naar Santa Radio, de grootste kerstzender ter wereld, kreeg ik een mailtje terug van de hoofdelf: het nummer was op de playlist gezet. Daar werd ik echt als een kind zo blij van. Mijn nummer geeft wat verlichting in de donkere dagen. Dat is toch mooi?"

